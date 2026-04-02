https://ria.ru/20260402/ucheni-2084820016.html
В Пентагоне сообщили о предстоящих военных учениях
Американские военные и их союзники проведут в апреле-мае серию военных учений под общим названием Sword 26 ("Меч 26") на Крайнем Севере, в Балтийском регионе и... РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T16:37:00+03:00
в мире
сша
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103478/90/1034789072_0:27:2000:1152_1920x0_80_0_0_8c45050bbb26e5cd07727f4cd257df8b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103478/90/1034789072_215:0:1786:1178_1920x0_80_0_0_7f795566ea2794723d0c417a9ebabf77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Пентагон: США с союзниками проведут учения на Крайнем Севере, Польше и Балтике
ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Американские военные и их союзники проведут в апреле-мае серию военных учений под общим названием Sword 26 ("Меч 26") на Крайнем Севере, в Балтийском регионе и Польше, говорится в сообщении Пентагона, оказавшимся в распоряжении РИА Новости.
"Войска США
и союзников проведут серию учений на Крайнем Севере, в Балтийском регионе и в Польше
в конце апреля и в мае с использованием передовых возможностей для обеспечения надежного сдерживания на суше", - указывается в сообщении.
В Пентагоне
отметили, что эти международные учения будут ориентированы на реализацию инициативы НАТО
по "сдерживанию" на восточном фланге. Там также подчеркнули неизменную приверженность коллективной обороне и безопасности.
Предполагается, что учения пройдут в восьми странах. В них примут участие 15,5 тысячи военнослужащих, в том числе 6 тысяч - американских.
В рамках запланированных мероприятий военные испытают развитые технологии, включая системы командования и контроля, связанные с искусственным интеллектом, а также системы противодействия беспилотникам, говорится в сообщении.
В последние годы Россия
отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва
не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе
. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
также отмечала в связи с активностью НАТО, что усилиями блока некогда мирный регион Арктики
стал зоной геополитической конкуренции.