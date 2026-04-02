В Пентагоне сообщили о предстоящих военных учениях - РИА Новости, 02.04.2026
16:37 02.04.2026 (обновлено: 17:26 02.04.2026)
В Пентагоне сообщили о предстоящих военных учениях
В Пентагоне сообщили о предстоящих военных учениях - РИА Новости, 02.04.2026
В Пентагоне сообщили о предстоящих военных учениях
Американские военные и их союзники проведут в апреле-мае серию военных учений под общим названием Sword 26 ("Меч 26") на Крайнем Севере, в Балтийском регионе и... РИА Новости, 02.04.2026
сша
В мире, США, НАТО
В Пентагоне сообщили о предстоящих военных учениях

Пентагон: США с союзниками проведут учения на Крайнем Севере, Польше и Балтике

ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Американские военные и их союзники проведут в апреле-мае серию военных учений под общим названием Sword 26 ("Меч 26") на Крайнем Севере, в Балтийском регионе и Польше, говорится в сообщении Пентагона, оказавшимся в распоряжении РИА Новости.
"Войска США и союзников проведут серию учений на Крайнем Севере, в Балтийском регионе и в Польше в конце апреля и в мае с использованием передовых возможностей для обеспечения надежного сдерживания на суше", - указывается в сообщении.
В Пентагоне отметили, что эти международные учения будут ориентированы на реализацию инициативы НАТО по "сдерживанию" на восточном фланге. Там также подчеркнули неизменную приверженность коллективной обороне и безопасности.
Предполагается, что учения пройдут в восьми странах. В них примут участие 15,5 тысячи военнослужащих, в том числе 6 тысяч - американских.
В рамках запланированных мероприятий военные испытают развитые технологии, включая системы командования и контроля, связанные с искусственным интеллектом, а также системы противодействия беспилотникам, говорится в сообщении.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также отмечала в связи с активностью НАТО, что усилиями блока некогда мирный регион Арктики стал зоной геополитической конкуренции.
