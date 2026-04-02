Житель Воскресенска получил срок за убийство соседки топором
15:47 02.04.2026
Житель Воскресенска получил срок за убийство соседки топором
Житель Воскресенска получил срок за убийство соседки топором
Мужчина, который нанес множество ударов топором по голове своей 84-летней соседке в Воскресенске, получил 11 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T15:47:00+03:00
происшествия, россия, воскресенск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Воскресенск, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Воскресенска получил 11 лет колонии за убийство соседки топором

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Мужчина, который нанес множество ударов топором по голове своей 84-летней соседке в Воскресенске, получил 11 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК РФ.
По данным следствия, 5 сентября 2025 года подсудимый в подъезде многоквартирного дома вступил в конфликт с пожилой соседкой, взял топор и нанес ей множество ударов по голове и лицу. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. Подсудимого попытался остановить сын потерпевшей, преступник был задержан правоохранителями.
"Воскресенским городским судом фигурант признан виновным и ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в официальном канале ведомства на платформе Max.
Он признан виновным по статье 105 УК РФ "Убийство". Приговор в законную силу не вступил.
