ЦАХАЛ заявила об уничтожении командира ракетного подразделения Ирана - РИА Новости, 02.04.2026
23:02 02.04.2026 (обновлено: 23:04 02.04.2026)
https://ria.ru/20260402/tsahal-2084878747.html
ЦАХАЛ заявила об уничтожении командира ракетного подразделения Ирана
ЦАХАЛ заявила об уничтожении командира ракетного подразделения Ирана - РИА Новости, 02.04.2026
ЦАХАЛ заявила об уничтожении командира ракетного подразделения Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четверг заявила, что командир иранского подразделения, совершавшего запуск баллистических ракет, был убит под Керманшахом в... РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T23:02:00+03:00
2026-04-02T23:04:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
тегеран (город)
в мире, иран, сша, тегеран (город), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Военная операция США и Израиля против Ирана
ЦАХАЛ заявила об уничтожении командира ракетного подразделения Ирана

ЦАХАЛ заявила, что командир ракетного подразделения Ирана убит под Керманшахом

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четверг заявила, что командир иранского подразделения, совершавшего запуск баллистических ракет, был убит под Керманшахом в результате израильского авиаудара.
"Точечным авиаударом в районе Керманшаха ликвидирован Мухаррам Атими — командир центрального ракетного подразделения на западе Ирана. Атими отвечал за деятельность подразделения в районе Керманшах на западе Ирана и произвел десятки запусков баллистических ракет по Государству Израиль", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

По сведениям израильских военных, в ходе другого авиаудара погибли еще несколько командиров в подразделении баллистических ракет, ответственных за ракетные атаки на еврейское государство.
В Иране пока не прокомментировали эту информацию.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
В миреИранСШАТегеран (город)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
