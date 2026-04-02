ЦАХАЛ заявила об уничтожении командира ракетного подразделения Ирана

Последствия ударов со стороны Израиля и США по Ирану

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четверг заявила, что командир иранского подразделения, совершавшего запуск баллистических ракет, был убит под Керманшахом в результате израильского авиаудара.

« "Точечным авиаударом в районе Керманшаха ликвидирован Мухаррам Атими — командир центрального ракетного подразделения на западе Ирана. Атими отвечал за деятельность подразделения в районе Керманшах на западе Ирана и произвел десятки запусков баллистических ракет по Государству Израиль", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

По сведениям израильских военных, в ходе другого авиаудара погибли еще несколько командиров в подразделении баллистических ракет, ответственных за ракетные атаки на еврейское государство.

В Иране пока не прокомментировали эту информацию.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока