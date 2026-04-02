ЦАХАЛ заявила об уничтожении командира ракетного подразделения Ирана

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четверг заявила, что командир иранского подразделения, совершавшего запуск баллистических ракет, был убит под Керманшахом в результате израильского авиаудара.
"Точечным авиаударом в районе Керманшаха ликвидирован Мухаррам Атими — командир центрального ракетного подразделения на западе Ирана. Атими отвечал за деятельность подразделения в районе Керманшах на западе Ирана и произвел десятки запусков баллистических ракет по Государству Израиль", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.
По сведениям израильских военных, в ходе другого авиаудара погибли еще несколько командиров в подразделении баллистических ракет, ответственных за ракетные атаки на еврейское государство.
В Иране пока не прокомментировали эту информацию.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Выбор сделан: Трамп готов воевать с Ираном вечность
2 апреля, 08:00