В кабинете Трампа остались три женщины с министерским портфелем
2026-04-02T22:20:00+03:00
ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп менее чем за месяц заменил двух женщин-министров - глав министерства внутренних дел и министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм и Пэм Бонди - на мужчин, после чего в его кабинете осталось три женщины с министерским портфелем, выяснило РИА Новости.
Бонди лишилась своего поста в четверг, сообщил Трамп
в Truth Social. Американский лидер пояснил, что отставка генпрокурора связана с ее переходом на работу в частном секторе. Он также сообщил, что обязанности главы минюста будет исполнять заместитель генпрокурора Тодд Бланш.
Ранее президент США
перевел на другую работу бывшую главу МВБ Кристи Ноэм. Сенат уже одобрил экс-сенатора от штата Оклахома
Маркуйэна Маллина в качестве ее замены, а Трамп провел церемонию приведения его к присяге.
После увольнения Ноэм и Бонди на своих постах по-прежнему остаются глава минсельхоза Брук Роллинз, министр труда Лори Чавес-Деремер и министр образования Линда Макмэхон, цель работы которой, как многократно повторял Трамп и она сама, - расформирование ведомства. Ранее Макмэхон заявляла, что стоит вернуть сферу образования в ведение штатов, чтобы прекратить централизованную бюрократию.
Вместе с тем, по сообщениям СМИ, под угрозой может оказаться дальнейшее пребывание на посту директора по национальной разведке США Тулси Габбард
. Трамп опрашивал советников по поводу ее возможного увольнения после того, как она не стала осуждать подавшего в отставку главу национального контртеррористического центра страны Джо Кента, который критиковал операцию против Ирана
, сообщала газета Guardian со ссылкой на источники.
Как отметило издание, обсуждения Трампа - тревожный сигнал для Габбард, поскольку обычно президент обращается к своим советникам в тех случаях, когда всерьез начинает задумываться о необходимости кадровых перестановок.
Во время первого срока Трампа в его администрации было три женщины-министра: главы минтранса и минобра Элейн Чао и Элизабет Девос, а также глава МВБ Кирстен Нильсен
.