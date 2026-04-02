Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:20 02.04.2026 (обновлено: 22:40 02.04.2026)
https://ria.ru/20260402/tramp-2084875304.html
В кабинете Трампа остались три женщины с министерским портфелем
Президент США Дональд Трамп менее чем за месяц заменил двух женщин-министров - глав министерства внутренних дел и министерства внутренней безопасности Кристи... РИА Новости, 02.04.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/01/2084206440_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_fe963de37190817772b0c842b1da32fa.jpg
В кабинете Трампа остались три женщины с министерским портфелем

РИА Новости: Трамп менее чем за месяц заменил 2 из 5 женщин-министров на мужчин

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп менее чем за месяц заменил двух женщин-министров - глав министерства внутренних дел и министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм и Пэм Бонди - на мужчин, после чего в его кабинете осталось три женщины с министерским портфелем, выяснило РИА Новости.
Бонди лишилась своего поста в четверг, сообщил Трамп в Truth Social. Американский лидер пояснил, что отставка генпрокурора связана с ее переходом на работу в частном секторе. Он также сообщил, что обязанности главы минюста будет исполнять заместитель генпрокурора Тодд Бланш.
Ранее президент США перевел на другую работу бывшую главу МВБ Кристи Ноэм. Сенат уже одобрил экс-сенатора от штата Оклахома Маркуйэна Маллина в качестве ее замены, а Трамп провел церемонию приведения его к присяге.
После увольнения Ноэм и Бонди на своих постах по-прежнему остаются глава минсельхоза Брук Роллинз, министр труда Лори Чавес-Деремер и министр образования Линда Макмэхон, цель работы которой, как многократно повторял Трамп и она сама, - расформирование ведомства. Ранее Макмэхон заявляла, что стоит вернуть сферу образования в ведение штатов, чтобы прекратить централизованную бюрократию.
Вместе с тем, по сообщениям СМИ, под угрозой может оказаться дальнейшее пребывание на посту директора по национальной разведке США Тулси Габбард. Трамп опрашивал советников по поводу ее возможного увольнения после того, как она не стала осуждать подавшего в отставку главу национального контртеррористического центра страны Джо Кента, который критиковал операцию против Ирана, сообщала газета Guardian со ссылкой на источники.
Как отметило издание, обсуждения Трампа - тревожный сигнал для Габбард, поскольку обычно президент обращается к своим советникам в тех случаях, когда всерьез начинает задумываться о необходимости кадровых перестановок.
Во время первого срока Трампа в его администрации было три женщины-министра: главы минтранса и минобра Элейн Чао и Элизабет Девос, а также глава МВБ Кирстен Нильсен.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала