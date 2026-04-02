"Он умоляет": на Западе забеспокоились после произошедшего с Трампом - РИА Новости, 02.04.2026
17:44 02.04.2026 (обновлено: 18:36 02.04.2026)
"Он умоляет": на Западе забеспокоились после произошедшего с Трампом
"Он умоляет": на Западе забеспокоились после произошедшего с Трампом

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают обещание американского лидера Дональда Трампа нанести мощные удары по Ирану притом, что Вашингтон уже "очень близок" к достижению своих целей.
"Словно мама крикнула, что ужин готов, хотя стол еще не был накрыт", — написал один из комментаторов.
"Трамп в отчаянии. Он проиграл", — отметил другой.
"Если операция почти завершена, зачем президенту США нужна наша помощь? Почему он не попросил помощи у нас и у украинцев заранее? Почему он угрожает таким странам, как Дания, а затем через несколько недель умоляет их о помощи?" — поинтересовался третий.
"Трамп умудряется противоречить самому себе в одной и той же речи", — резюмировал еще один читатель.
Минувшей ночью Трамп выступил с обращением к нации по теме операции США против Ирана. Он заявил, что Вашингтон очень близок к достижению своих целей, при этом он пообещал нанесение мощных ударов в течение двух-трех недель.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В первый же день конфликта под удар попала школа для девочек на юге Ирана, а также был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако позднее они не скрывали, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Посол Ирана в России Казем Джалали в интервью РИА Новости напомнил, что исламская республика, основываясь на своей доктрине безопасности и фетве духовного лидера, неоднократно заявляла об отсутствии у нее стремления к обладанию ядерным оружием, а иранская ядерная программа носит мирный характер.
