"Он умоляет": на Западе забеспокоились после произошедшего с Трампом

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают обещание американского лидера Дональда Трампа нанести мощные удары по Ирану притом, что Вашингтон уже "очень близок" к достижению своих целей.
"Словно мама крикнула, что ужин готов, хотя стол еще не был накрыт", — написал один из комментаторов.
2 апреля, 16:04
"Трамп в отчаянии. Он проиграл", — отметил другой.
"Трамп умудряется противоречить самому себе в одной и той же речи", — резюмировал еще один читатель.
Минувшей ночью Трамп выступил с обращением к нации по теме операции США против Ирана. Он заявил, что Вашингтон очень близок к достижению своих целей, при этом он пообещал нанесение мощных ударов в течение двух-трех недель.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В первый же день конфликта под удар попала школа для девочек на юге Ирана, а также был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако позднее они не скрывали, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Посол Ирана в России Казем Джалали в интервью РИА Новости напомнил, что исламская республика, основываясь на своей доктрине безопасности и фетве духовного лидера, неоднократно заявляла об отсутствии у нее стремления к обладанию ядерным оружием, а иранская ядерная программа носит мирный характер.