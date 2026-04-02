Трамп раскритиковал Верховный суд США
Президент США Дональд Трамп первым сообщением в соцсетях в четверг раскритиковал Верховный суд Соединенных Штатов, который накануне заслушал аргументы сторон по РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T15:09:00+03:00
Трамп назвал Верховный суд США пародией
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп первым сообщением в соцсетях в четверг раскритиковал Верховный суд Соединенных Штатов, который накануне заслушал аргументы сторон по вопросу отмены предоставления гражданства по рождению.
"Пародия на суд!" - написал американский президент в своей соцсети Truth Social.
В январе 2025 года Трамп
подписал указ о прекращении автоматической выдачи гражданства родившимся на территории США
детям иностранцев, отменив таким образом действовавшую более 150 лет практику на основе 14-й поправки конституции.
Администрация Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой оценить это решение на соответствие основному закону страны.
Американские СМИ сошлись во мнении, что Верховный суд не отменит принцип действия 14-й поправки, несмотря на присутствие там трех судей, которых назначил сам Трамп.
Четырнадцатая поправка к американской конституции была принята в 1868 году и предполагает "право почвы", то есть дает гражданство всем родившимся на территории США независимо от наличия или отсутствия американского гражданства у родителей ребенка. Она не обговаривает ограничений на применение.