Трамп раскритиковал Верховный суд США

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп первым сообщением в соцсетях в четверг раскритиковал Верховный суд Соединенных Штатов, который накануне заслушал аргументы сторон по вопросу отмены предоставления гражданства по рождению.

"Пародия на суд!" - написал американский президент в своей соцсети Truth Social.

В январе 2025 года Трамп подписал указ о прекращении автоматической выдачи гражданства родившимся на территории США детям иностранцев, отменив таким образом действовавшую более 150 лет практику на основе 14-й поправки конституции.

Администрация Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой оценить это решение на соответствие основному закону страны.

Американские СМИ сошлись во мнении, что Верховный суд не отменит принцип действия 14-й поправки, несмотря на присутствие там трех судей, которых назначил сам Трамп.