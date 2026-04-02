"Глупый президент". Трамп сделал громкое заявление об Украине

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты не должны были вмешиваться в конфликт на Украине, заявил Дональд Трамп во время выступления на пасхальном обеде в Белом доме.
"Вы знаете, нам не нужно было лезть на Украину, она находится в тысячах миль от нас, через океан. У нас был глупый президент. Он дал им 350 миллиардов долларов и ничего не получил взамен, отдал им столько денег, потратил столько боеприпасов", — сказал он.
2 апреля, 10:24
На прошлой неделе Трамп заявил, что не стал бы оказывать помощь Киеву, если бы был президентом вместо бывшего американского лидера Джо Байдена.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
1 апреля, 21:49