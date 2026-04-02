Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали о реакции в НАТО на речь Трампа - РИА Новости, 02.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:24 02.04.2026 (обновлено: 10:25 02.04.2026)
https://ria.ru/20260402/tramp-2084713081.html
СМИ рассказали о реакции в НАТО на речь Трампа
2026-04-02T10:24:00+03:00
2026-04-02T10:25:00+03:00
в мире
сша
ормузский пролив
иран
дональд трамп
нато
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/02/2084706321_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6e7fc2f1cd54d485409310378b5f0e6d.jpg
https://ria.ru/20260402/iran-2084687108.html
сша
ормузский пролив
иран
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/02/2084706321_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_bdcc1a8fe822f2c56fe175c493731195.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
FT: представители НАТО почувствовали облегчение, что Трамп не упомянул альянс

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп во время обращения к нации
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Представители НАТО почувствовали облегчение, что президент США Дональд Трамп не упомянул альянс в своей речи, пишет газета Financial Times.
Президент США в обращении к нации в четверг утром заявил, что Соединенным Штатам не нужен Ормузский пролив, а страны, использующие его для импорта нефти, сами должны позаботиться о безопасном прохождении судов.
"Но речь Трампа прошла без упоминания НАТО, что вызвало у представителей альянса облегчение", - говорится в публикации.
Трамп ранее в интервью изданию Telegraph заявил, что всерьез рассматривает выход Штатов из НАТО после отказа альянса помочь в операции против Ирана. Он отметил, что всегда считал НАТО "бумажным тигром", и отметил, что руководству России также было об этом известно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
2 апреля, 08:00
 
В миреСШАОрмузский проливИранДональд ТрампНАТОВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала