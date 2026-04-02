FT: Трамп ввел европейских союзников США в замешательство словами о НАТО

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп ввел европейских союзников США в замешательство своими словами о рассмотрении выхода США из НАТО, сообщает газета Financial Times.
2 апреля, 03:39
"Трамп ввел европейских союзников в замешательство неоднозначными посылами по угрозе вывести США из НАТО", - пишет издание.
По его данным, европейские чиновники предупреждают, что высказывания Трампа о возможном выходе США из НАТО ослабляют роль сдерживания, которую играет альянс.
При этом европейские дипломаты в беседе с изданием сетуют на то, что НАТО представляет собой оборонительный альянс и не предназначена для проведения наступательных операций по желанию США.
Как пишет издание, официальные лица НАТО опасаются, что Трамп может объявить о выводе всех военных и вооружений США из структур НАТО и заявить об отказе впредь приходить на помощь союзникам по альянсу, что фактически сделает членство Вашингтона в блоке бесполезным.