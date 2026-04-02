СМИ увидели страшную деталь в выступлении Трампа

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации выглядел усталым, пишет испанская газета El Pais.

« "В короткой двадцатиминутной речи президент, выступавший стоя и звучавший устало, настаивал на том, что конфликт уже выигран", — говорится в материале.

Как пишет издание, несмотря на желание американской администрации внести ясность в происходящий процесс, хозяин Белого дома так и не поделился новыми подробностями, ограничившись уже звучавшими до этого заявлениями.

"Президент, которому нравятся быстрые результаты — устойчивые или нет, — спустя пять недель после отдачи приказа о нападении обнаруживает, что ситуация сильно отличается от того, что он себе представлял", — резюмирует газета.