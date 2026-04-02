04:55 02.04.2026 (обновлено: 11:35 02.04.2026)
Трамп назвал условие повторного удара по Ирану
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Марко Рубио, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп назвал условие повторного удара по Ирану

Трамп: США снова ударят по Ирану при попытке возобновить ядерную программу

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп во время обращения к нации. 2 апреля 2026
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации. 2 апреля 2026
ВАШИНГТОН, 2 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные готовы снова нанести ракетные удары по Ирану, если исламская республика попробует восстановить ядерные объекты.
Трамп утверждает, что США "стерли с лица земли" иранские ядерные объекты.
Трамп утверждает, что смена власти в Иране не была целью США
"Если мы увидим, что они предпринимают какой-либо шаг, даже просто попытку движения в ту сторону (восстановления ядерных объектов - ред.), мы снова нанесем по ним мощнейший ракетный удар", - сказал он во время своего обращения к нации по ситуации вокруг Ирана.
В понедельник госсекретарь США Марко Рубио выделил четыре задачи операции США против Ирана "Эпическая ярость". В них вошли уничтожение ВВС и ВМС Ирана, резкое сокращение возможностей страны по запуску ракет, а также уничтожение военной промышленности исламской республики.
Глава информационного совета правительства Ирана Эльяс Хазрати 8 марта сообщал о том, что Тегеран считает, что Трамп желает раскола в Иране, но он ошибся в своих расчетах.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В первый же день конфликта под удар попала школа для девочек на юге Ирана, а также был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако позднее они не скрывали, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Посол Ирана в России Казем Джалали в интервью РИА Новости напомнил, что исламская республика, основываясь на своей доктрине безопасности и фетве духовного лидера, неоднократно заявляла об отсутствии у нее стремления к обладанию ядерным оружием, а иранская ядерная программа носит мирный характер.
Трамп утверждает, что США не нуждаются в нефти с Ближнего Востока
