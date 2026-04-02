Трамп утверждает, что смена власти в Иране не была целью США

ВАШИНГТОН, 2 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не ставил своей целью смену власти в Иране в ходе военной операции.
В понедельник госсекретарь США Марко Рубио выделил четыре задачи операции США против Ирана "Эпическая ярость". В них вошли уничтожение ВВС и ВМС Ирана, резкое сокращение возможностей страны по запуску ракет, а также уничтожение военной промышленности исламской республики.
Глава информационного совета правительства Ирана Эльяс Хазрати 8 марта сообщал о том, что Тегеран считает, что Трамп желает раскола в Иране, но он ошибся в своих расчетах.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В первый же день конфликта под удар попала школа для девочек на юге Ирана, а также был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи.