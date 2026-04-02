04:48 02.04.2026 (обновлено: 11:49 02.04.2026)
Трамп утверждает, что смена власти в Иране не была целью США
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не ставил своей целью смену власти в Иране в ходе военной операции. РИА Новости, 02.04.2026
в мире
иран
тегеран (город)
сша
дональд трамп
марко рубио
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
© AP Photo / Alex BrandonОбращение Дональда Трампа к американцам, посвященное операции США против Ирана. 2 апреля 2026
ВАШИНГТОН, 2 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не ставил своей целью смену власти в Иране в ходе военной операции.
"Смена власти (в Иране – ред.) не была нашей целью. Мы никогда не говорили о смене власти, однако она произошла", - сказал Трамп во время своего обращения к нации по ситуации вокруг Ирана.
В понедельник госсекретарь США Марко Рубио выделил четыре задачи операции США против Ирана "Эпическая ярость". В них вошли уничтожение ВВС и ВМС Ирана, резкое сокращение возможностей страны по запуску ракет, а также уничтожение военной промышленности исламской республики.
Глава информационного совета правительства Ирана Эльяс Хазрати 8 марта сообщал о том, что Тегеран считает, что Трамп желает раскола в Иране, но он ошибся в своих расчетах.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В первый же день конфликта под удар попала школа для девочек на юге Ирана, а также был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако позднее они не скрывали, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
