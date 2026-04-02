04:36 02.04.2026
Трамп утверждает, что США не нуждаются в нефти с Ближнего Востока
Трамп утверждает, что США не нуждаются в нефти с Ближнего Востока
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты не нуждаются в ближневосточной нефти, а американские войска находятся в регионе для помощи своим... РИА Новости, 02.04.2026
В мире, Израиль, Ближний Восток, США, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
ВАШИНГТОН, 2 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты не нуждаются в ближневосточной нефти, а американские войска находятся в регионе для помощи своим союзникам.
"Нам не нужна их нефть", - сказал Трамп, выступая с обращением к нации.
"Нам ничего от них не нужно, но мы там, чтобы помочь нашим союзникам", - добавил он.
Трамп подчеркнул, что США сейчас полностью независимы от Ближнего Востока.
Президент также поблагодарил союзников США в регионе, включая Израиль, Саудовскую Аравию, Катар, ОАЭ, Кувейт и Бахрейн, заявив, что США не допустят, чтобы им был причинён вред или они потерпели неудачу.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
