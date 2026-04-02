Трамп: использующие Ормузский пролив должны заботиться о его безопасности - РИА Новости, 02.04.2026
04:26 02.04.2026 (обновлено: 14:27 02.04.2026)
Трамп: использующие Ормузский пролив должны заботиться о его безопасности
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтону не нужен Ормузский пролив. РИА Новости, 02.04.2026
В мире, Ормузский пролив, США, Ближний Восток, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана, Иран
© AP Photo / Alex BrandonОбращение Дональда Трампа к американцам, посвященное операции США против Ирана
Обращение Дональда Трампа к американцам, посвященное операции США против Ирана
ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтону не нужен Ормузский пролив.
"Соединенные Штаты почти не импортируют нефть через <...> пролив и не будут этого делать в будущем. Нам это не нужно. <...> Страны мира, которые получают нефть через Ормузский пролив, должны сами позаботиться об обеспечении прохода через этот маршрут", — сказал он во время обращения к нации.
СМИ: Трамп передал Ирану ультиматум
Те государства, которые закупают энергоносители у стран Ближнего Востока, могут приобретать их у США, добавил глава Белого дома.
По его словам, Вашингтон близок к выполнению своих целей в Иране. Он также пригрозил Тегерану нанести мощный удар в течение двух-трех недель.
"Мы намерены отбросить их в каменный век", — заявил Трамп.
Взяли силой. Иран приготовил еще один сюрприз мировой экономике
В случае если исламская республика не пойдет на сделку, американские военные уничтожат все ее электростанции, утверждает президент. Если Иран попробует восстановить ядерные объекты — под удар попадут и они, добавил глава Белого дома.
При этом президент попытался уверить американцев, что не ставил своей целью смену власти в стране, однако "она произошла".
Операция США и Израиля на Ближнем Востоке длится уже чуть больше месяца. Обострение конфликта привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из арабских стран.
"Мы сами решим, с кем говорить". Что не так с переговорами США и Ирана
На минувшей неделе Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Иран провели "очень позитивные переговоры". Как рассказал МИД исламской республики, Тегеран напрямую не общался с Вашингтоном, но получил через посредников послания о его готовности к урегулированию. США также передали ИРИ мирный план из 15 пунктов. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявлял, что ответ на инициативу пока не отправляли.
В прошлый четверг американский президент объявил о приостановке ударов по энергообъектам до 6 апреля якобы по просьбе Тегерана. Исламская республика эту информацию не подтверждала.
США нарастили численность войск на Ближнем Востоке до 50 тысяч, пишут СМИ
