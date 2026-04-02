Трамп: использующие Ормузский пролив должны заботиться о его безопасности

ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтону не нужен Ормузский пролив.

"Соединенные Штаты почти не импортируют нефть через <...> пролив и не будут этого делать в будущем. Нам это не нужно. <...> Страны мира, которые получают нефть через Ормузский пролив , должны сами позаботиться об обеспечении прохода через этот маршрут", — сказал он во время обращения к нации.

Те государства, которые закупают энергоносители у стран Ближнего Востока , могут приобретать их у США , добавил глава Белого дома.

По его словам, Вашингтон близок к выполнению своих целей в Иране . Он также пригрозил Тегерану нанести мощный удар в течение двух-трех недель.

"Мы намерены отбросить их в каменный век", — заявил Трамп

В случае если исламская республика не пойдет на сделку, американские военные уничтожат все ее электростанции, утверждает президент. Если Иран попробует восстановить ядерные объекты — под удар попадут и они, добавил глава Белого дома.

При этом президент попытался уверить американцев, что не ставил своей целью смену власти в стране, однако "она произошла".

Операция США и Израиля на Ближнем Востоке длится уже чуть больше месяца. Обострение конфликта привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из арабских стран.

ИРИ мирный план из 15 пунктов. Министр иностранных дел Ирана На минувшей неделе Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Иран провели "очень позитивные переговоры". Как рассказал МИД исламской республики, Тегеран напрямую не общался с Вашингтоном, но получил через посредников послания о его готовности к урегулированию. США также передалимирный план из 15 пунктов. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявлял, что ответ на инициативу пока не отправляли.