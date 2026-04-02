Трамп начал обращение к американцам

ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп начал свое обращение к американцам, посвященное ситуации вокруг операции США в Иране.
По словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, которая анонсировала выступление, в ходе него президент представит "важную обновленную информацию по Ирану".
При этом госсекретарь США Марко Рубио, комментируя предстоящее обращение, заявил, что операция "Эпическая ярость" уже на финишной прямой, но ее завершение наступит "не сегодня и не завтра".
Во вторник министр войны Соединенных Штатов Пит Хегсет также отказался объявлять точный срок завершения операции против Ирана, отметив, что конечное решение в этом вопросе остается прерогативой американского президента.
Трамп ранее заявлял, что США и Иран провели продуктивные переговоры. МИД Ирана опроверг факт прямого диалога, однако заявил, что Тегеран получал через посредников послания о желании Вашингтона начать диалог об окончании конфликта.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
