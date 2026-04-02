"Всегда жаловался": Каллас публично накинулась на Трампа

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Жалобы президента США Дональда Трампа на НАТО могут быть частью его плана по сознательному ослаблению альянса, заявила глава евродипломатии Кая Каллас в эфире эстонской телекомпании ETV.
По словам главы евродипломатии, в НАТО не поступало никаких запросов о помощи, поэтому утверждать, что альянс ее не оказывает, никоим образом не оправдывает подобные обвинения.
"Президент Трамп всегда жаловался на НАТО. Раньше считалось, что все вносят слишком мало средств. Теперь, после последнего саммита Североатлантического альянса, все увеличили свои расходы на оборону и Европа действительно пытается взять на себя большую часть бремени. Но сейчас жалобы стали чаще звучать, не имея под собой реальных оснований", — пожаловалась Каллас.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил сомнение в способности НАТО оказать реальную помощь Штатам, обвинив альянс в "скверном отношении" и неэффективности в случае возникновения глобальной угрозы. В интервью газете Telegraph он заявил, что всерьез рассматривает выход США из НАТО после отказа альянса помочь в операции против Ирана.
Перед этим американский лидер называл НАТО "бумажным тигром" без участия США, подвергнув союзников по военному блоку резкой критике за отказ поддержать Вашингтон в противостоянии с Ираном и операциях по разблокировке Ормузского пролива.
Соединенные Штаты и Израиль с 28 февраля наносят удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. ИРИ осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.