Трамп с издевкой вспомнил о Макроне и рукоприкладстве со стороны Брижит

ВАШИНГТОН, 2 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп с насмешкой высказался о семейных отношениях его французского коллеги Эммануэля Макрона, вспомнив, как тот получил удар по лицу от супруги.

жена обходится крайне скверно — он все еще восстанавливается после удара в челюсть", — сказал "Я подумал о том, чтобы позвонить французу Макрону , с которымобходится крайне скверно — он все еще восстанавливается после удара в челюсть", — сказал Трамп гостям Белого дома, комментируя отношения США НАТО на фоне эскалации вокруг Ирана

В начале недели Трамп раскритиковал Францию за то, что она якобы не открыла свое небо для направляющихся в Израиль американских самолетов, и пообещал, что США запомнят этот отказ. Париж выразили удивление по этому поводу, потому что не менял позицию в отношении США.

Кроме того, Трамп заявил, что всерьез рассматривает выход Соединенных Штатов из НАТО после ее отказа помочь в операции против Ирана. Он назвал альянс "бумажным тигром" и усомнился в тот, что союзники могут принести Америке пользу в будущем.

Отношения Эммануэля и Брижит Макрон привлекли внимание СМИ в мае прошлого года во время их визита во Вьетнам . Журналисты, снимавшие выход президента из самолета, запечатлели момент, когда Макрон получает от жены удар по лицу: в кадре Брижит не видна полностью, но заметно, как ее руки довольно сильно толкают президента прямо в подбородок.