Трамп с издевкой вспомнил о Макроне и рукоприкладстве со стороны Брижит
Трамп с издевкой вспомнил о Макроне и рукоприкладстве со стороны Брижит - РИА Новости, 02.04.2026
Трамп с издевкой вспомнил о Макроне и рукоприкладстве со стороны Брижит
Президент США Дональд Трамп с насмешкой высказался о семейных отношениях его французского коллеги Эммануэля Макрона, вспомнив, как тот получил удар по лицу от... РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T01:06:00+03:00
2026-04-02T01:06:00+03:00
2026-04-02T17:11:00+03:00
в мире, сша, иран, франция, эммануэль макрон, дональд трамп, нато
В мире, США, Иран, Франция, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, НАТО
Трамп с издевкой вспомнил о Макроне и рукоприкладстве со стороны Брижит
Трамп с насмешкой высказался о семейных отношениях Макрона и его жены
ВАШИНГТОН, 2 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп с насмешкой высказался о семейных отношениях его французского коллеги Эммануэля Макрона, вспомнив, как тот получил удар по лицу от супруги.
"Я подумал о том, чтобы позвонить французу Макрону
, с которым жена
обходится крайне скверно — он все еще восстанавливается после удара в челюсть", — сказал Трамп
гостям Белого дома, комментируя отношения США
и НАТО
на фоне эскалации вокруг Ирана
.
В начале недели Трамп раскритиковал Францию за то, что она якобы не открыла свое небо для направляющихся в Израиль американских самолетов, и пообещал, что США запомнят этот отказ. Париж выразили удивление по этому поводу, потому что не менял позицию в отношении США.
Кроме того, Трамп заявил, что всерьез рассматривает выход Соединенных Штатов из НАТО после ее отказа помочь в операции против Ирана. Он назвал альянс "бумажным тигром" и усомнился в тот, что союзники могут принести Америке пользу в будущем.
Отношения Эммануэля и Брижит Макрон привлекли внимание СМИ в мае прошлого года во время их визита во Вьетнам
. Журналисты, снимавшие выход президента из самолета, запечатлели момент, когда Макрон получает от жены удар по лицу: в кадре Брижит не видна полностью, но заметно, как ее руки довольно сильно толкают президента прямо в подбородок.
Сначала Елисейский дворец отрицал подлинность этой съемки. Позже источник из окружения французского лидера сообщил, что речь идет о семейной ссоре. Сам Макрон заявил, что они с женой "просто дурачились".