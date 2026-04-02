Трамп усомнился в способности НАТО принести пользу США в будущем

ВАШИНГТОН, 2 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил сомнение в способности НАТО оказать реальную помощь Штатам, обвинив альянс в "скверном отношении" и неэффективности в случае возникновения глобальной угрозы.
"Я просто хочу сказать вам, что НАТО обходилось с нами очень скверно, и вы должны это помнить, потому что они снова будут плохо к нам относиться, если мы когда-нибудь в них будем нуждаться — хотя, надеюсь, этого никогда не произойдет. Я не думаю, что они нам понадобятся. Я не думаю, что они (союзники по НАТО – ред.) на многое способны", - сказал Трамп гостям в Белом доме.
Перед этим американский лидер называл НАТО "бумажным тигром" без участия США, подвергнув союзников по военному блоку резкой критике за отказ поддержать Соединенные Штаты в противостоянии с Ираном и операциях по разблокировке Ормузского пролива.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.