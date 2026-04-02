00:33 02.04.2026
ФБР задержало американца, угрожавшего убить Трампа мечом
ФБР задержало жителя штата Массачусетс Эндрю Эмеральда, который забаррикадировался в доме с арсеналом холодного оружия после угроз расправиться с президентом... РИА Новости, 02.04.2026
ФБР задержало жителя Массачусетса, угрожавшего убить Трампа мечом

ВАШИНГТОН, 2 апр – РИА Новости. ФБР задержало жителя штата Массачусетс Эндрю Эмеральда, который забаррикадировался в доме с арсеналом холодного оружия после угроз расправиться с президентом США Дональдом Трампом с помощью меча, сообщает прокуратура штата.
При попытке ареста Эмеральд вышел к агентам с длинным металлическим мечом в руках и, проигнорировав приказ бросить оружие, потребовал, чтобы в него стреляли. Затем он, согласно показаниям агента ФБР, забаррикадировался в квартире, заперев дверь на засов, и сдался только после длительных переговоров с участием специалистов ФБР и местной полиции.
Американский флаг в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
В США однофамилец Вэнса сел в тюрьму за угрозы убить Трампа
18 ноября 2025, 10:03
Эмеральд на протяжении нескольких лет систематически публиковал в социальных сетях сообщения с угрозами в адрес Трампа, заявляя о намерении расправиться с президентом, следует из документа.
"Я планирую поехать в округ Колумбия (Вашингтон – ред.) со своим мечом и убить Трампа, а также столько внутренних террористов, которых он поощряет, сколько смогу", - говорится в одном из постов Эмеральда в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Первое слушание по делу Эмеральда назначено на 6 апреля.
В адрес Трампа регулярно поступают угрозы убийством. Так, в феврале житель Джорджии Джауан Рашун Портер был приговорен к трем годам и пяти месяцам тюремного заключения за обещания расправиться с американским лидером в прямом эфире TikTok. Согласно материалам дела, в июле 2025 года осужденный не только заявлял о намерении выстрелить в президента на митинге, но и угрожал убить федеральных агентов в случае их визита, планируя после этого покончить с собой.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Роберт Эррера - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Жителя Техаса задержали за угрозы убить Трампа
12 июля 2025, 10:35
 
