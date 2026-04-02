ФБР задержало американца, угрожавшего убить Трампа мечом

ВАШИНГТОН, 2 апр – РИА Новости. ФБР задержало жителя штата Массачусетс Эндрю Эмеральда, который забаррикадировался в доме с арсеналом холодного оружия после угроз расправиться с президентом США Дональдом Трампом с помощью меча, сообщает прокуратура штата.
При попытке ареста Эмеральд вышел к агентам с длинным металлическим мечом в руках и, проигнорировав приказ бросить оружие, потребовал, чтобы в него стреляли. Затем он, согласно показаниям агента ФБР, забаррикадировался в квартире, заперев дверь на засов, и сдался только после длительных переговоров с участием специалистов ФБР и местной полиции.
Эмеральд на протяжении нескольких лет систематически публиковал в социальных сетях сообщения с угрозами в адрес Трампа, заявляя о намерении расправиться с президентом, следует из документа.
Первое слушание по делу Эмеральда назначено на 6 апреля.
В адрес Трампа регулярно поступают угрозы убийством. Так, в феврале житель Джорджии Джауан Рашун Портер был приговорен к трем годам и пяти месяцам тюремного заключения за обещания расправиться с американским лидером в прямом эфире TikTok. Согласно материалам дела, в июле 2025 года осужденный не только заявлял о намерении выстрелить в президента на митинге, но и угрожал убить федеральных агентов в случае их визита, планируя после этого покончить с собой.
