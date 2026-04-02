Танкер с СПГ вошел в Ормузский пролив - РИА Новости, 02.04.2026
15:02 02.04.2026 (обновлено: 15:03 02.04.2026)
Танкер с СПГ вошел в Ормузский пролив
Танкер с СПГ вошел в Ормузский пролив - РИА Новости, 02.04.2026
Танкер с СПГ вошел в Ормузский пролив
Первый с начала эскалации на Ближнем Востоке танкер по перевозке сжиженного природного газа (СПГ) вошел в Ормузский пролив и движется к экспортному терминалу в... РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T15:02:00+03:00
2026-04-02T15:03:00+03:00
ормузский пролив
ближний восток
персидский залив
в мире, ормузский пролив, ближний восток, персидский залив, аббас аракчи, мид ирана
В мире, Ормузский пролив, Ближний Восток, Персидский залив, Аббас Аракчи, МИД Ирана
Танкер с СПГ вошел в Ормузский пролив

Танкер с СПГ вошел в Ормузский пролив и движется к терминалу в Омане

Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Первый с начала эскалации на Ближнем Востоке танкер по перевозке сжиженного природного газа (СПГ) вошел в Ормузский пролив и движется к экспортному терминалу в Омане, пишет агентство Блумберг со ссылкой на данные отслеживания судов.
"Танкер по перевозке сжиженного природного газа вошёл в Ормузский пролив... Танкер Sohar LNG, который, по всей видимости, не содержит груза, движется на восток после изменения курса на экспортный СПГ-терминал в городе Кальхат в Омане", - пишет агентство со ссылкой на данные отслеживания судов.
Танкеры вблизи Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
СМИ: в Ормузском проливе появился "зомби-танкер"
23 марта, 11:55
В случае успешного прохождения этот танкер может стать первым судном такого типа, прошедшим залив с начала военных действий в регионе, указывается в статье. По данным агентства, судно сигнализирует о том, что оно принадлежит Оману, и в течение последнего месяца оно кружило по Персидскому заливу.
Управляющая компания танкера Oman Ship Management Co, как указано в базе данных Equasis, не ответила на запросы агентства Блумберг с просьбой о комментарии, отмечается в материале.
Ормузский пролив является важным маршрутом поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате эскалации на Ближнем Востоке судоходство через пролив оказалось практически остановлено, что привело к резкому рост цен на энергоносители, топливо и различные виды сырья.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран разрешил судам из дружественных стран проход через Ормузский пролив.
Военнослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Ормузский пролив: закрытие, значение для Ирана и всего мира
20 июня 2025, 20:30
 
В миреОрмузский проливБлижний ВостокПерсидский заливАббас АракчиМИД Ирана
 
 
