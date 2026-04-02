Суд продлил арест Шлосберга* на два месяца

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр - РИА Новости. Псковский городской суд на два месяца продлил арест политику-иноагенту Льву Шлосбергу*, внесенному в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщила объединенная пресс-служба судов Псковской области.
"Суд согласился с доводами следствия о том, что, находясь на свободе, Шлосберг*… может скрыться от органов предварительного следствия и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, а также воспрепятствовать производству по уголовному делу путём уничтожения доказательств, в связи с чем продлил ранее избранную меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, по 02.06.2026 включительно", - говорится в канале судебной пресс-службы Псковской области на платформе Max.
Министерство юстиции России в июне 2023 года включило Шлосберга* в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, он выступал против специальной военной операции.
В объединенной пресс-службе судов региона сообщали, что, по версии следствия, 12 января 2025 года политик в социальной сети "Одноклассники" разместил видеозапись, направленную на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации.
Шлосбергу* предъявлено два обвинения: по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, по мотивам политической ненависти и вражды) и по части 1 статьи 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение года).
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента