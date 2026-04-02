Экс-глава Курской области в суде заявил, что получил контузию

КУРСК, 2 апр - РИА Новости. Обвиняемый в получении взяток бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов в последнем слове рассказал о полученной на рабочем месте контузии, передает корреспондент РИА Новости из Ленинского суда Курска.
"Да, я признал тяжкое деяние, преступление, конечно, раскаиваюсь, искренне раскаиваюсь. Каждый день возвращаюсь, думаю об этом, о причинах... Я говорил, что получил контузию здесь, на рабочем месте", - сказал Смирнов в ходе прений сторон.
В четверг государственное обвинение в Ленинском районном суде Курска запросило для Смирнова 15 лет лишения свободы и штраф в 500 миллионов рублей по делу о получении взятки в размере около 30 миллионов рублей. Защита попросила дать ему условное наказание с учётом признания вины и раскаяния, сам Смирнов заявил, что не имеет "жизненного ресурса" на 15 лет колонии.
По версии следствия, с июня 2022 по апрель 2023 года заместители губернатора Курской области Алексей Дедов и Смирнов при посредничестве местного жителя Дмитрия Шубина получили взятки от представителей коммерческих организаций за общее покровительство, а также за заключение муниципальных контрактов и договоров подряда, связанных с капитальным ремонтом и строительством, в том числе фортификационных сооружений.
Со Смирновым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, дело рассматривается в особом порядке.
Экс-замгубернатора Курской области Дедов заплакал в суде
