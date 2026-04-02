Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:12 02.04.2026
https://ria.ru/20260402/sud-2084792314.html
Экс-глава Курской области в суде заявил, что получил контузию
Обвиняемый в получении взяток бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов в последнем слове рассказал о полученной на рабочем месте контузии, передает РИА Новости, 02.04.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/02/2084725074_0:71:1741:1050_1920x0_80_0_0_6accb89c6ab3c2913409fd59f67c6293.jpg
https://ria.ru/20260331/dedov-2084130407.html
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/02/2084725074_171:0:1571:1050_1920x0_80_0_0_5828e1e24e63502e9ebcf10897e86bb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Экс-глава Курской области в суде заявил, что получил контузию

Экс-глава Курской области Смирнов в суде заявил, что получил контузию

© РИА Новости / Алена Солодова | Перейти в медиабанкБывший губернатор Курской области Алексей Смирнов на заседании в Ленинском районном суде Курска
© РИА Новости / Алена Солодова
Перейти в медиабанк
Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов на заседании в Ленинском районном суде Курска
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 2 апр - РИА Новости. Обвиняемый в получении взяток бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов в последнем слове рассказал о полученной на рабочем месте контузии, передает корреспондент РИА Новости из Ленинского суда Курска.
"Да, я признал тяжкое деяние, преступление, конечно, раскаиваюсь, искренне раскаиваюсь. Каждый день возвращаюсь, думаю об этом, о причинах... Я говорил, что получил контузию здесь, на рабочем месте", - сказал Смирнов в ходе прений сторон.
В четверг государственное обвинение в Ленинском районном суде Курска запросило для Смирнова 15 лет лишения свободы и штраф в 500 миллионов рублей по делу о получении взятки в размере около 30 миллионов рублей. Защита попросила дать ему условное наказание с учётом признания вины и раскаяния, сам Смирнов заявил, что не имеет "жизненного ресурса" на 15 лет колонии.
По версии следствия, с июня 2022 по апрель 2023 года заместители губернатора Курской области Алексей Дедов и Смирнов при посредничестве местного жителя Дмитрия Шубина получили взятки от представителей коммерческих организаций за общее покровительство, а также за заключение муниципальных контрактов и договоров подряда, связанных с капитальным ремонтом и строительством, в том числе фортификационных сооружений.
Со Смирновым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, дело рассматривается в особом порядке.
Алексей Дедов в зале суда - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Экс-замгубернатора Курской области Дедов заплакал в суде
31 марта, 21:18
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала