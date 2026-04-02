Суд вынесет приговор экс-губернатору Курской области 6 апреля

КУРСК, 2 апр – РИА Новости. Суд вынесет приговор обвиняемому в получении взяток экс-губернатору Курской области Алексею Смирнову 6 апреля, сообщила объединенная пресс-служба судов региона в мессенджере Мах.
"Суд удалился в совещательную комнату для принятия итогового решения по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова… Предварительно, оглашение итогового судебного акта назначено на 06.04.2026 в 15.00", - говорится в сообщении.
В четверг государственное обвинение в Ленинском районном суде Курска запросило для Смирнова 15 лет лишения свободы и штраф в 500 миллионов рублей по делу о получении взятки в размере около 30 миллионов рублей. Защита попросила дать ему условное наказание с учётом признания вины и раскаяния, сам Смирнов заявил, что не имеет "жизненного ресурса" на 15 лет колонии.
По версии следствия, с июня 2022 по апрель 2023 года заместители губернатора Курской области Алексей Дедов и Смирнов при посредничестве местного жителя Дмитрия Шубина получили взятки от представителей коммерческих организаций за общее покровительство, а также за заключение муниципальных контрактов и договоров подряда, связанных с капитальным ремонтом и строительством, в том числе фортификационных сооружений.
Со Смирновым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, дело рассматривается в особом порядке.