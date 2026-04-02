Суд вынесет приговор экс-губернатору Курской области 6 апреля - РИА Новости, 02.04.2026
14:40 02.04.2026 (обновлено: 14:45 02.04.2026)
Суд вынесет приговор экс-губернатору Курской области 6 апреля
Суд вынесет приговор экс-губернатору Курской области 6 апреля - РИА Новости, 02.04.2026
Суд вынесет приговор экс-губернатору Курской области 6 апреля
Суд вынесет приговор обвиняемому в получении взяток экс-губернатору Курской области Алексею Смирнову 6 апреля, сообщила объединенная пресс-служба судов региона... РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T14:40:00+03:00
2026-04-02T14:45:00+03:00
курская область, происшествия, алексей смирнов (политик)
Курская область, Происшествия, Алексей Смирнов (политик)
Суд вынесет приговор экс-губернатору Курской области 6 апреля

Суд вынесет приговор экс-губернатору Курской области Смирнову 6 апреля

© РИА Новости / Алена Солодова | Перейти в медиабанкБывший губернатор Курской области Алексей Смирнов на заседании в Ленинском районном суде Курска
Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов на заседании в Ленинском районном суде Курска - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов на заседании в Ленинском районном суде Курска. Архивное фото
КУРСК, 2 апр – РИА Новости. Суд вынесет приговор обвиняемому в получении взяток экс-губернатору Курской области Алексею Смирнову 6 апреля, сообщила объединенная пресс-служба судов региона в мессенджере Мах.
"Суд удалился в совещательную комнату для принятия итогового решения по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова… Предварительно, оглашение итогового судебного акта назначено на 06.04.2026 в 15.00", - говорится в сообщении.
В четверг государственное обвинение в Ленинском районном суде Курска запросило для Смирнова 15 лет лишения свободы и штраф в 500 миллионов рублей по делу о получении взятки в размере около 30 миллионов рублей. Защита попросила дать ему условное наказание с учётом признания вины и раскаяния, сам Смирнов заявил, что не имеет "жизненного ресурса" на 15 лет колонии.
По версии следствия, с июня 2022 по апрель 2023 года заместители губернатора Курской области Алексей Дедов и Смирнов при посредничестве местного жителя Дмитрия Шубина получили взятки от представителей коммерческих организаций за общее покровительство, а также за заключение муниципальных контрактов и договоров подряда, связанных с капитальным ремонтом и строительством, в том числе фортификационных сооружений.
Со Смирновым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, дело рассматривается в особом порядке.
Рустэм Зайнуллин - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Бывшего белгородского вице-губернатора будут судить за растрату и взятку
2 апреля, 12:06
 
