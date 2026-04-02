https://ria.ru/20260402/sud-2084776709.html
В Подмосковье мужчина получил восемь лет за избиение матери до смерти
Суд дал восемь лет колонии строгого режима 62-летнему мужчине, который до смерти избил свою 83-летнюю мать в городском округе Красногорск, сообщает прокуратура... РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T14:24:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069131853_0:498:2756:2048_1920x0_80_0_0_963f9e24ebd0d1063470a017f456959d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069131853_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_1e51f4b5c7dc6a497e15687350854571.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Суд дал восемь лет колонии строгого режима 62-летнему мужчине, который до смерти избил свою 83-летнюю мать в городском округе Красногорск, сообщает прокуратура Подмосковья.
Как рассказали в надзорном органе, с 28 по 30 декабря 2025 года в квартире в поселке Путилково пьяный обвиняемый в ходе ссоры нанес своей 83-летней матери не менее 16 ударов кулаками и ногами по голове и телу, от чего она скончалась на месте.
После он сам пришел с повинной, признав вину в полном объеме, что было учтено судом в качестве смягчающих обстоятельств.
"С учетом всех обстоятельств дела, характеризующих данных о личности подсудимого, позиции государственного обвинителя Красногорской городской прокуратуры, суд назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в официальном канале ведомства на платформе Max.
Мужчина был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть.
Как добавили в пресс-службе подмосковного главка СК РФ, следователь провел более 10 допросов, были получены заключения соответствующих экспертиз, а собранные доказательства легли в основу обвинения.
Приговор суда не вступил в законную силу.