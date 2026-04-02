В Подмосковье мужчина получил восемь лет за избиение матери до смерти

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Суд дал восемь лет колонии строгого режима 62-летнему мужчине, который до смерти избил свою 83-летнюю мать в городском округе Красногорск, сообщает прокуратура Подмосковья.

Как рассказали в надзорном органе, с 28 по 30 декабря 2025 года в квартире в поселке Путилково пьяный обвиняемый в ходе ссоры нанес своей 83-летней матери не менее 16 ударов кулаками и ногами по голове и телу, от чего она скончалась на месте.

После он сам пришел с повинной, признав вину в полном объеме, что было учтено судом в качестве смягчающих обстоятельств.

"С учетом всех обстоятельств дела, характеризующих данных о личности подсудимого, позиции государственного обвинителя Красногорской городской прокуратуры, суд назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в официальном канале ведомства на платформе Max.

Мужчина был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть.

Как добавили в пресс-службе подмосковного главка СК РФ, следователь провел более 10 допросов, были получены заключения соответствующих экспертиз, а собранные доказательства легли в основу обвинения.