Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:06 02.04.2026 (обновлено: 12:20 02.04.2026)
Бывшего белгородского вице-губернатора будут судить за растрату и взятку
Бывшего белгородского вице-губернатора будут судить за растрату и взятку
россия
белгородская область
белгород
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976886882_0:39:639:398_1920x0_80_0_0_41325595eb1d765064a0b379eafd5156.jpg
https://ria.ru/20260327/zaschita-2083217783.html
https://ria.ru/20260330/sud-2083695001.html
россия
белгородская область
белгород
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976886882_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_9d0e252313df643eca9d690ea6faf04d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© Фото : Губернатор и Правительство Белгородской областиРустэм Зайнуллин
© Фото : Губернатор и Правительство Белгородской области
Рустэм Зайнуллин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела о хищениях при строительстве фортификационных сооружений в Белгородской области, одним из фигурантов которого является бывший вице-губернатор региона Рустэм Зайнуллин, сообщил РИА Новости его адвокат Павел Биянов.
"Расследование дела завершено. Из обвинения Зайнуллина исключена статья о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). При этом моему подзащитному вменили особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК) и получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК)", — сказал Биянов.
Обвинительное заключение по уголовному делу уже утверждено, добавил источник РИА Новости, близкий к Генпрокуратуре России.
Зайнуллин вступил в добровольческий отряд "Барс-Белгород" в октябре 2024 года, а спустя полтора месяца вернулся на пост заместителя губернатора.
В конце июня 2025 года суд в Белгороде арестовал Зайнуллина по обвинению в мошенничестве на 32 миллиона рублей, выделенных на строительство фортификационных сооружений для защиты границы РФ с Украиной. По данным суда, личная доля Зайнуллина составила не менее 4 миллионов рублей.
В начале октября Останкинский суд Москвы взыскал с Зайнуллина по иску Генпрокуратуры 925 миллионов рублей. Вместе с ним ответчиками по иску проходили ещё пять человек и фирмы ООО "Регион Сибирь" и ООО "Стройинвестрезерв".
РоссияБелгородская областьБелгородПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала