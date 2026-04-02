Бывшего белгородского вице-губернатора будут судить за растрату и взятку
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела о хищениях при строительстве фортификационных сооружений в Белгородской области, одним из фигурантов которого является бывший вице-губернатор региона Рустэм Зайнуллин, сообщил РИА Новости его адвокат Павел Биянов.
"Расследование дела завершено. Из обвинения Зайнуллина исключена статья о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). При этом моему подзащитному вменили особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК) и получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК)", — сказал Биянов.
Обвинительное заключение по уголовному делу уже утверждено, добавил источник РИА Новости, близкий к Генпрокуратуре России
.
Зайнуллин вступил в добровольческий отряд "Барс-Белгород" в октябре 2024 года, а спустя полтора месяца вернулся на пост заместителя губернатора.
В конце июня 2025 года суд в Белгороде
арестовал Зайнуллина по обвинению в мошенничестве на 32 миллиона рублей, выделенных на строительство фортификационных сооружений для защиты границы РФ с Украиной
. По данным суда, личная доля Зайнуллина составила не менее 4 миллионов рублей.
В начале октября Останкинский суд Москвы
взыскал с Зайнуллина по иску Генпрокуратуры 925 миллионов рублей. Вместе с ним ответчиками по иску проходили ещё пять человек и фирмы ООО "Регион Сибирь" и ООО "Стройинвестрезерв".