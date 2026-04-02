Трех украинцев будут судить по делу о покушении на Сальдо
2026-04-02T10:21:00+03:00
Трех украинцев будут судить по делу о покушении на Сальдо в 2022 году
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Суд ждет трех фигурантов уголовного дела о покушении на главу Херсонской области Владимира Сальдо в 2022 году и убийстве двух общественников, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
Следствием установлено, что с марта по июнь 2022 года фигуранты входили в террористическое сообщество, созданное сотрудниками СБУ
для совершения в Херсоне
актов международного терроризма против работников военно-гражданской администрации Херсонской области
и иных лиц.
В апреле 2022 года по указанию организатора обвиняемые расстреляли общественного деятеля, который поддерживал пророссийскую администрацию и действия ВС РФ на Украине
. В июне того же года они попытались подорвать Сальдо, заложив замаскированное СВУ рядом с одним из мест, где тот периодически бывал. Однако у них ничего не вышло - устройство сработало преждевременно.
Кроме того, в июне 2022 года в Херсоне они подорвали автомобиль, в котором находился начальник департамента молодежной политики, семьи и спорта ВГА Херсонской области, в результате чего потерпевший скончался на месте преступления.
В ведомстве уточнили, что трое граждан Украины Александр Кручиненко, Николай и Сергей Семенюки в зависимости от роли и степени участия обвиняются в "участии в террористическом сообществе", "акте международного терроризма", "покушении на совершение акта международного терроризма", "незаконном обороте оружия и боеприпасов", "незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств" и "незаконном изготовлении и переделке взрывного устройства". Фигуранты признали вину в полном объеме.
"Уголовное дело с утвержденным надзорным ведомством обвинительным заключением направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - сказали в ведомстве.