Хегсет призвал начальника штаба армии США уйти в отставку, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет попросил начальника штаба американской армии Рэнди Джорджа немедленно уйти в отставку, передает телеканал CBS.
"Один из источников сообщил, что Хегсет хочет видеть на этой должности человека, который реализует в армии видение президента Трампа и его самого", — говорится в сообщении.
Джордж пробыл на этой должности несколько десятилетий. Впервые он принял участие в боевых действиях во время войны в Персидском заливе, а также в более поздних конфликтах в Ираке и Афганистане.
Начальник штаба Вооруженных сил США обычно занимает свой пост в течение четырех лет. Таким образом, Джордж должен был покинуть его в следующем году: сенат утвердил кандидатуру в 2023-м — после выдвижения экс-президентом Джо Байденом.
В качестве возможного преемника CBS указывает бывшего помощника Хегсета и нынешнего заместителя начальника штаба армии, генерала Кристофера Ланеве. Ранее он занимал должность командующего 82-й воздушно-десантной дивизией ВС США.
