23:10 02.04.2026 (обновлено: 23:49 02.04.2026)
Хегсет призвал начальника штаба армии США уйти в отставку, пишут СМИ
Глава Пентагона Пит Хегсет попросил начальника штаба американской армии Рэнди Джорджа немедленно уйти в отставку, передает телеканал CBS. РИА Новости, 02.04.2026
В мире, США, Министерство обороны США, Пит Хегсет, Вооруженные силы США
CBS: Хегсет призвал начальника штаба армии Джорджа срочно уйти в отставку

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства войны США
Американский флаг на здании Министерства войны США - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства войны США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет попросил начальника штаба американской армии Рэнди Джорджа немедленно уйти в отставку, передает телеканал CBS.
"Один из источников сообщил, что Хегсет хочет видеть на этой должности человека, который реализует в армии видение президента Трампа и его самого", — говорится в сообщении.

Джордж пробыл на этой должности несколько десятилетий. Впервые он принял участие в боевых действиях во время войны в Персидском заливе, а также в более поздних конфликтах в Ираке и Афганистане.
Начальник штаба Вооруженных сил США обычно занимает свой пост в течение четырех лет. Таким образом, Джордж должен был покинуть его в следующем году: сенат утвердил кандидатуру в 2023-м — после выдвижения экс-президентом Джо Байденом.
В качестве возможного преемника CBS указывает бывшего помощника Хегсета и нынешнего заместителя начальника штаба армии, генерала Кристофера Ланеве. Ранее он занимал должность командующего 82-й воздушно-десантной дивизией ВС США.
Ранее в четверг журнал Time написал, что Хегсета застал врасплох масштабный ответ Ирана на атаки США и Израиля. По данным издания, это разрушило предположение, что Тегеран ограничится показной ответной реакцией.
Американо-израильская операция длится уже чуть больше месяца. Сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. ИРИ в ответ бьет по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке. В результате практически полностью прекратилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из арабских стран. Из-за этого резко подорожали энергоносители.
