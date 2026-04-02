На Западе сообщили о панике в США после ответных ударов Ирана

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Масштабный ответ Ирана на атаки США и Израиля сильно удивил чиновников из администрации Дональда Трампа, в том числе министра войны, пишет Time.
"Хегсет был среди тех, кого атаки Ирана ошеломили. <…> Он ожидал, что иранцы так или иначе будут сопротивляться, но когда они начали атаковать практически весь регион, его осенило: "Ого, мы действительно оказались втянуты в это", — рассказал источник журнала, знакомый с ходом рассуждений министра.
По данным издания, это разрушило предположение, что Тегеран ограничится показной ответной реакцией, что застигло Хегсета врасплох.
Минувшей ночью Дональд Трамп обратился к американцам с 20-минутной речью, в которой заявил, что Штаты близки к выполнению целей в Иране, а если исламская республика попробует восстановить ядерные объекты, то Вашингтон нанесет новые ракетные удары.
В последнее время глава Белого дома утверждает, что стороны провели продуктивные переговоры. МИД Ирана опроверг факт прямого диалога, однако признал получение сигналов о нем через посредников. При этом Вашингтон перебрасывает все больше сил в регион, в том числе туда направили несколько тысяч морских пехотинцев.
Американо-израильская операция длится уже чуть больше месяца. Сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. ИРИ в ответ бьет по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке. В результате практически полностью прекратилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из арабских стран. Из-за этого резко подорожали энергоносители.