"В строжайшей тайне". В США запаниковали из-за случившегося в Иране - РИА Новости, 02.04.2026
21:13 02.04.2026
"В строжайшей тайне". В США запаниковали из-за случившегося в Иране
"В строжайшей тайне". В США запаниковали из-за случившегося в Иране
Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор предположил, что Вашингтон утаивает данные о потерях при конфликте против Ирана. РИА Новости, 02.04.2026
Макгрегор: Вашингтон держит в тайне данные о потерях США в войне против Ирана

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор предположил, что Вашингтон утаивает данные о потерях при конфликте против Ирана.
"Думаю, нет никаких сомнений в том, что число военных США, павших жертвами войны с Ираном, гораздо больше, чем нам известно. В основном это наземный персонал, то есть люди из американских баз, которые были атакованы и разрушены. <…> И я думаю, что мы вскоре увидим цифры куда больше", — заявил он в эфире YouTube-канала.
Американский журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
"Это победа". Такер Карлсон сделал заявление о войне США с Ираном
2 апреля, 19:55
По словам эксперта, реальная информация о тяжело раненых и погибших американских солдатах "пока держится в строжайшей тайне".
Ранее представитель Центрального командования США (CENTCOM) капитан Тим Хокинс заявил, что с начала военной операции в Иране 200 американских солдат получили ранения. По его словам, 180 из них уже вернулись к исполнению обязанностей, но десять получили серьезные ранения.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
"Он умоляет": на Западе забеспокоились после произошедшего с Трампом
2 апреля, 17:44
Издание The Wall Street Journal 13 марта утверждало, что за две недели конфликта погибли 13 американских солдат.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В первый же день конфликта под удар попала школа для девочек на юге Ирана и убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако позднее они не скрывали, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Баннер с изображением нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи с покойными аятоллами Али Хаменеи и Рухоллой Хомейни - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Иран ответил на угрозу Трампа отбросить страну в каменный век
2 апреля, 17:37
 
В миреИранСШААли ХаменеиМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
