© REUTERS / Jonathan Drake Американские военные перед вылетом из Форт-Брэгг

"В строжайшей тайне". В США запаниковали из-за случившегося в Иране

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор предположил, что Вашингтон утаивает данные о потерях при конфликте против Ирана.

"Думаю, нет никаких сомнений в том, что число военных США , павших жертвами войны с Ираном , гораздо больше, чем нам известно. В основном это наземный персонал, то есть люди из американских баз, которые были атакованы и разрушены. <…> И я думаю, что мы вскоре увидим цифры куда больше", — заявил он в эфире YouTube-канала

По словам эксперта, реальная информация о тяжело раненых и погибших американских солдатах "пока держится в строжайшей тайне".

Ранее представитель Центрального командования США (CENTCOM) капитан Тим Хокинс заявил, что с начала военной операции в Иране 200 американских солдат получили ранения. По его словам, 180 из них уже вернулись к исполнению обязанностей, но десять получили серьезные ранения.

Издание The Wall Street Journal 13 марта утверждало, что за две недели конфликта погибли 13 американских солдат.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока . В первый же день конфликта под удар попала школа для девочек на юге Ирана и убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи