Два человека погибли при ударе США и Израиля по мосту к западу от Тегерана

ТЕГЕРАН, 2 апр - РИА Новости. Двое погибли и еще несколько человек получили ранения в результате удара США и Израиля по мосту в городе Кередж к западу от Тегерана, сообщил замглавы губернатора провинции Альборз, где расположен объект, Кодратолла Сеиф.
Ранее СМИ сообщали об американо-израильской атаке на мост B1 - проект, который должен соединить Тегеран и Кередж и стать крупнейшим мостом на Ближнем Востоке.
"В результате жестокой атаки американо-израильского режима на мост B1, который является признанным шедевром иранской инженерии, погибли два человека, еще несколько жителей и туристов получили ранения", - сказал чиновник, чьи слова приводит портал правительства Ирана.
Позже иранское агентство Fars сообщило о повторной атаке на мост, который находится на стадии строительства - она произошла, когда спасатели оказывали помощь пострадавшим в результате первой атаки.
Кроме того, агентство со ссылкой на власти передает об ударе по резервуару с топливом в районе аэропорта города Мешхед на северо-востоке Ирана. После прилета возник пожар, который был быстро потушен, жертв не было.
