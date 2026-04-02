Два человека погибли при ударе США и Израиля по мосту к западу от Тегерана

ТЕГЕРАН, 2 апр - РИА Новости. Двое погибли и еще несколько человек получили ранения в результате удара США и Израиля по мосту в городе Кередж к западу от Тегерана, сообщил замглавы губернатора провинции Альборз, где расположен объект, Кодратолла Сеиф.