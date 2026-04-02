Каллас признала, что никто не заменит США в НАТО - РИА Новости, 02.04.2026
10:30 02.04.2026
Каллас признала, что никто не заменит США в НАТО
Глава евродипломатии Кая Каллас признала, что никто не сможет заменить США в НАТО в случае выхода Вашингтона из альянса. РИА Новости, 02.04.2026
Каллас: никто не заменит США в НАТО в случае выхода Америки из альянса

БРЮССЕЛЬ, 2 апр – РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас признала, что никто не сможет заменить США в НАТО в случае выхода Вашингтона из альянса.
Трамп в интервью изданию Telegraph 1 апреля заявил, что всерьез рассматривает выход США из НАТО после отказа альянса помочь в операции против Ирана. Он сказал, что всегда считал НАТО "бумажным тигром", и отметил, что России также было об этом известно.
"Конечно, американцев никто не заменит, потому что НАТО построено на союзнических отношениях. Но мы должны делать все возможное, чтобы эти отношения работали, хотя, к сожалению, они всегда двусторонние. Вот в чем проблема", - сказала она в интервью телеканалу ETV.
Трамп 14 марта призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив для восстановления безопасности судоходства. Глава евродипломатии Кая Каллас, в свою очередь, заявляла, что государства-члены Евросоюза не готовы направить флот в Ормузский пролив.
