Экс-аналитик ЦРУ считает бессмысленной атаку США на иранские острова

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Операция по захвату иранских островов в Персидском заливе была бы бессмысленной для Вашингтона с точки зрения военной стратегии и смертельной для участвующих в ней американских солдат, поделился оценкой с РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Штаты могут попытаться взять под свой контроль иранский остров Харк.

"Что касается острова Харк или острова Кешм (у входа в Персидский залив - ред.), это не имело бы смысла с точки зрения решения военных задач", - сказал Джонсон агентству.

При этом он отметил, что для солдат или морских пехотинцев США, привлеченных к этому, такая операция стала бы смертельной.

"Нет никакого жизнеспособного варианта наземной операции, который принес бы конкретный результат", - подчеркнул собеседник.