Рейтинг@Mail.ru
"Навредить русским": в США сделали заявление перед выступлением Трампа - РИА Новости, 02.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:38 02.04.2026 (обновлено: 09:18 02.04.2026)
https://ria.ru/20260402/ssha-2084675879.html
"Навредить русским": в США сделали заявление перед выступлением Трампа
"Навредить русским": в США сделали заявление перед выступлением Трампа
Необходимо помнить, что США по-прежнему пытаются навредить России, заявил в интервью Гленну Диесену полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. РИА Новости, 02.04.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1b/2083238296_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_18b6a02cb2a75aedec0131cd7bb849da.jpg
https://ria.ru/20260402/evropa-2084670050.html
https://ria.ru/20260401/ssha-2084641803.html
https://ria.ru/20260401/tramp-2084294017.html
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1b/2083238296_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_356ffcd69f7939bbd539cf48da095ad5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Навредить русским": в США сделали заявление перед выступлением Трампа

© REUTERS / Kylie CooperПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© REUTERS / Kylie Cooper
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Необходимо помнить, что США по-прежнему пытаются навредить России, заявил в интервью Гленну Диесену полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
«
"А что по поводу русских? Ну, мы по-прежнему пытаемся навредить русским", — сказал он, отвечая на вопрос, сможет ли президент США Дональд Трамп отвлечь внимание от провала военной операции против Ирана темой Украины.
По словам эксперта, американский лидер столкнулся с публичным унижением как внутри Штатов, так и на международной арене. Вашингтону не стоит ожидать поддержки в разрешении ситуации ни от Европы, ни от стран Ближнего Востока, а полностью менять свою стратегию, считает Макгрегор.
Ранее Белый дом анонсировал, что американский лидер в среду в 21:00 (04:00 мск) обратится к нации по ситуации вокруг Ирана. Politico писал, что Трамп объявит о завершении войны на Ближнем Востоке, а также очертит цели операции и планы на будущее.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти государств региона.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала