"Навредить русским": в США сделали заявление перед выступлением Трампа

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Необходимо помнить, что США по-прежнему пытаются навредить России, заявил в интервью Гленну Диесену полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
«
"А что по поводу русских? Ну, мы по-прежнему пытаемся навредить русским", — сказал он, отвечая на вопрос, сможет ли президент США Дональд Трамп отвлечь внимание от провала военной операции против Ирана темой Украины.
По словам эксперта, американский лидер столкнулся с публичным унижением как внутри Штатов, так и на международной арене. Вашингтону не стоит ожидать поддержки в разрешении ситуации ни от Европы, ни от стран Ближнего Востока, а полностью менять свою стратегию, считает Макгрегор.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти государств региона.