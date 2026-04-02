Жители США массово интересуются постройкой бункеров своими руками

ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Жители США начали рекордно часто искать инструкции по постройке персональных бункеров на фоне конфликта с Ираном, выяснило РИА Новости, изучив статистику поисковых запросов.
Изученная информация показывает, что частота поиска изображений по запросу "бункер своими руками" (DIY bunker) в марте достигла максимума за все время ведения статистики с 2008 года. В рамках этой темы наиболее востребованы руководства по созданию именно подземных сооружений.
Интерес к видеоинструкциям по строительству бункеров на YouTube демонстрирует рост, хотя и не достиг абсолютных исторических максимумов. За последний год интерес к этой категории достигал пиковых значений дважды: в июне 2025 года, на фоне ударов США по иранским ядерным объектам, и в конце февраля 2026 года - после начала масштабной операции Вашингтона против Тегерана.
Согласно проанализированным данным, американцев прежде всего интересуют убежища на случай ядерной угрозы, а также варианты размещения бункера внутри жилого дома или на заднем дворе.
Ранее телеканал ABC сообщил со ссылкой на внутренний бюллетень ведомства, что ФБР предупредило полицию Калифорнии о возможных ударах иранских беспилотников по западному побережью в случае атаки США на Иран. В ответ на это официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что подобные сообщения могут быть прелюдией для операций под ложным флагом.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.