Жители США массово интересуются постройкой бункеров своими руками

ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Жители США начали рекордно часто искать инструкции по постройке персональных бункеров на фоне конфликта с Ираном, выяснило РИА Новости, изучив статистику поисковых запросов.

Изученная информация показывает, что частота поиска изображений по запросу "бункер своими руками" (DIY bunker) в марте достигла максимума за все время ведения статистики с 2008 года. В рамках этой темы наиболее востребованы руководства по созданию именно подземных сооружений.