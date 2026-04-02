"Лучше без США": в ЕС набросились на Трампа после слов о выходе из НАТО

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. НАТО следует исключить из своих рядов США за попытку раскола и хаос на международной арене, заявила экс-стратег альянса и бывший заместитель генсека блока по общественной дипломатии Стефани Бабст в интервью телеканала Welt.
Так она отреагировала на вчерашнее заявление президента США Дональда Трампа о возможном выходе страны из НАТО.
СМИ: генсек НАТО встретится с Трампом на следующей неделе
2 апреля, 00:41
"НАТО лучше без США, чем со (страной. — Прим. ред.), которая на наших глазах погружает международный мировой порядок, международную систему в еще больший хаос и, более того, дестабилизирует наши собственные государства", — сказала она.
По ее словам, администрация США при Дональде Трампе год назад начала отказываться от основополагающих ценностей и интересов НАТО.
"Она перестала помогать Украине. Она начала угрожать союзникам, их территориальному суверенитету, например, Дании", — пояснила Бабст.
В США узнали, чем планы Трампа по НАТО обернутся для Украины
1 апреля, 18:30
Ранее президент США Дональд Трамп выразил сомнение в способности НАТО оказать реальную помощь Штатам, обвинив альянс в "скверном отношении" и неэффективности в случае возникновения глобальной угрозы.
В интервью газете Telegraph он заявил, что всерьез рассматривает выход США из НАТО после отказа альянса помочь в операции против Ирана.
Перед этим американский лидер называл Североатлантический альянс "бумажным тигром" без участия США, подвергнув союзников по военному блоку резкой критике за отказ поддержать Штаты в противостоянии с Ираном и операциях по разблокировке Ормузского пролива.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.