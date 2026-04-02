ВС России уничтожили два танка ВСУ на Добропольском направлении

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Морпехи группировки войск "Центр" уничтожили два танка Т-64 и гаубицу ВСУ на добропольском направлении, сообщили в Минобороны России.

Как отметили в Минобороны России, расчет разведывательного БПЛА Zala проводил разведку в одном из районов в своей зоне ответственности, когда обнаружил движущийся танк противника.