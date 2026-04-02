Боец сбил "Иглой" пять ударных дронов, отражая массовые налеты ВСУ - РИА Новости, 02.04.2026
Российские военнослужащие. Архивное фото
Специальная военная операция на Украине
 
04:30 02.04.2026
Боец сбил "Иглой" пять ударных дронов, отражая массовые налеты ВСУ
Российские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 апр – РИА Новости. Во время отражения массовых налетов ударных дронов сбито пять беспилотников ВСУ зенитно-ракетным комплексом "Игла-10", рассказал РИА Новости прапорщик Алексей Куликов, командир взвода 838-го зенитно-ракетного дивизиона 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки "Центр".
"За период март месяц из ПЗРК "Игла-10" (переносной зенитно-ракетный комплекс - ред.) было поражено пять воздушных целей противника, ударных беспилотных летательных аппаратов", – сообщил комвзвода.
По словам Куликова, основная боевая работа поста состоит в отражении массовых налетов БПЛА противника.
"Буквально 19-го марта с 1:30 до 2:10 был налет ударных БПЛА противника. Соответственно, работали со всего вооружения, что находится на посту воздушного наблюдения: ПЗРК, дрон-перехватчик "Ёлка", ПКМ (пулемет Калашникова модернизированный - ред.) и стрелковое оружие", – добавил прапорщик.
