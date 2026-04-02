В аэропорту Сочи задержаны более 30 рейсов

СОЧИ, 2 апр - РИА Новости. Свыше 30 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи на фоне временных ограничений на полеты, следует из информации онлайн-табло аэропорта.

Пресс-служба Росавиации ночью сообщала о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи

Анталью, Ереван, Ташкент, Стамбул. Согласно данным онлайн-табло по состоянию на 9.30 мск, задерживается 18 рейсов на вылет, в том числе 5 рейсов на международных направлениях: в Шарм-Эль-Шейх

Кроме того задерживаются 19 рейсов на прилёт в Сочи.

В сообщении в Telegram-канале аэропорта Сочи говорится, что обстановка в воздушной гавани в настоящее время остается спокойной, в терминалах установлены 99 дополнительных кресел, а для родителей с детьми старше 7 лет предоставлено отдельное помещение с матрасами.

В аэропорту также напомнили, что авиаперевозчики предоставляют напитки и питание пассажирам задержанных рейсов.