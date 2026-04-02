В аэропорту Сочи задержаны более 30 рейсов - РИА Новости, 02.04.2026
09:52 02.04.2026 (обновлено: 12:38 02.04.2026)
https://ria.ru/20260402/sochi-2084705915.html
В аэропорту Сочи задержаны более 30 рейсов
В аэропорту Сочи задержаны более 30 рейсов - РИА Новости, 02.04.2026
В аэропорту Сочи задержаны более 30 рейсов
Свыше 30 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи на фоне временных ограничений на полеты, следует из информации онлайн-табло аэропорта.
2026-04-02T09:52:00+03:00
2026-04-02T12:38:00+03:00
сочи
шарм-эль-шейх
анталья (провинция)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794313494_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_99cef09958c52ffe0141771de4ee42e4.jpg
сочи
шарм-эль-шейх
анталья (провинция)
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794313494_277:0:3006:2047_1920x0_80_0_0_96f0ed9330d8e95e09c6f67550baa2f8.jpg
1920
1920
true
сочи, шарм-эль-шейх, анталья (провинция), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Сочи, Шарм-эль-Шейх, Анталья (провинция), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропорту Сочи задержаны более 30 рейсов

В аэропорту Сочи из-за ограничений задерживаются более 30 рейсов

Пассажиры в Международном аэропорту Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 2 апр - РИА Новости. Свыше 30 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи на фоне временных ограничений на полеты, следует из информации онлайн-табло аэропорта.
Пресс-служба Росавиации ночью сообщала о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи.
Согласно данным онлайн-табло по состоянию на 9.30 мск, задерживается 18 рейсов на вылет, в том числе 5 рейсов на международных направлениях: в Шарм-Эль-Шейх, Анталью, Ереван, Ташкент, Стамбул.
Кроме того задерживаются 19 рейсов на прилёт в Сочи.
В сообщении в Telegram-канале аэропорта Сочи говорится, что обстановка в воздушной гавани в настоящее время остается спокойной, в терминалах установлены 99 дополнительных кресел, а для родителей с детьми старше 7 лет предоставлено отдельное помещение с матрасами.
В аэропорту также напомнили, что авиаперевозчики предоставляют напитки и питание пассажирам задержанных рейсов.
"При возникновении вопросов по питанию или размещению пассажирам рекомендуется обращаться к представителям своей авиакомпании в терминале, на стойку информации в секторе В2 или на горячую линию перевозчика", - говорится в сообщении.
СочиШарм-эль-ШейхАнталья (провинция)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Происшествия
 
 
