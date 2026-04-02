В Госдуме назвали выход Молдавии из СНГ самоубийством

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Решение Молдавии о денонсации соглашения о создании СНГ и устава Содружества является самоубийством, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель совета АНО "Евразия" Алена Аршинова.

Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил в окончательном чтении проекты денонсации соглашения о создании СНГ и устава Содружества . Глава молдавского МИД Михай Попшой заявлял, что республике понадобится чуть больше года, чтобы официально выйти из организации.

"Для Молдовы это самоубийство - выйти из договора, который кормил Молдову во всех смыслах от беспошлинных поставок топлива и рынков сбыта для сельхозпродукции до поддержки трудовых мигрантов в России", - сказала Аршинова.

По ее словам, СНГ не понесет никаких убытков от выхода Молдавии ни в экономическом, ни в политическом плане.

"К сожалению, молдавский народ бессилен что-либо сделать, власть в стране захвачена иноагентами, прозападными политиками", - отметила Аршинова.

Депутат уточнила, что в Молдавии любая серьезная попытка противостоять прозападным властям заканчивается уголовными делами и тюрьмой.