В Госдуме назвали выход Молдавии из СНГ самоубийством
Решение Молдавии о денонсации соглашения о создании СНГ и устава Содружества является самоубийством, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель совета... РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T18:24:00+03:00
Депутат Аршинова: решение Молдавии о выходе из СНГ является самоубийством
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Решение Молдавии о денонсации соглашения о создании СНГ и устава Содружества является самоубийством, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель совета АНО "Евразия" Алена Аршинова.
Парламент Молдавии
на заседании в четверг одобрил в окончательном чтении проекты денонсации соглашения о создании СНГ
и устава Содружества
. Глава молдавского МИД Михай Попшой
заявлял, что республике понадобится чуть больше года, чтобы официально выйти из организации.
"Для Молдовы это самоубийство - выйти из договора, который кормил Молдову во всех смыслах от беспошлинных поставок топлива и рынков сбыта для сельхозпродукции до поддержки трудовых мигрантов в России", - сказала Аршинова.
По ее словам, СНГ не понесет никаких убытков от выхода Молдавии ни в экономическом, ни в политическом плане.
"К сожалению, молдавский народ бессилен что-либо сделать, власть в стране захвачена иноагентами, прозападными политиками", - отметила Аршинова.
Депутат уточнила, что в Молдавии любая серьезная попытка противостоять прозападным властям заканчивается уголовными делами и тюрьмой.
"(Президент Молдавии Майа - ред.) Санду, не считаясь ни с чем, ведет страну к оккупации Румынией
под лозунгами вхождения в Евросоюз", - заключила она.