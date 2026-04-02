Молдавский депутат высказалась о выходе страны из СНГ

"Выход из СНГ будет иметь прямые последствия для применения этих соглашений. Часть из них носит закрытый характер, что означает, что они больше не смогут применяться в отношении Республики Молдова", - заявила Чеботарь на заседании парламента.

По ее словам, даже соглашение о свободной торговле - несмотря на то что оно является открытым - рискует не применяться в полном объеме, поскольку связанные с ним соглашения, включая те, что касаются правил происхождения товаров, являются закрытыми и перестанут действовать для республики. "В этих условиях очевидно, что Республика Молдова серьезно пострадает от выхода из СНГ, поэтому мы требуем исключить эти проекты из повестки дня для проведения дополнительного анализа и детальной оценки последствий", — подчеркнула Чеботарь. Депутат отметила, что по итогам официального запроса в СНГ было установлено, что Молдавия в настоящее время является стороной 208 соглашений, из которых 104 имеют экономический характер.