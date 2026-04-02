11:37 02.04.2026
Молдавский депутат высказалась о выходе страны из СНГ
Молдавский депутат высказалась о выходе страны из СНГ

КИШИНЕВ, 2 апр - РИА Новости. Молдавия серьезно пострадает от выхода из СНГ, поскольку часть соглашений носит закрытый характер и больше не смогут применяться в отношении республики, заявила депутат парламента от оппозиционной партии социалистов Ольга Чеботарь.
Парламент Молдавии 20 марта одобрил в первом чтении проекты денонсации соглашения о создании СНГ, а также Устава организации. Глава молдавского МИД Михай Попшой заявил, что республике понадобится чуть больше года, чтобы официально выйти из организации. Оппозиция в четверг призвала исключить из повестки заседания парламента денонсацию этих договоров, однако правящая партия "Действие и солидарность" не поддержала эту инициативу, приняв оба законопроекта в окончательном чтении.
"Выход из СНГ будет иметь прямые последствия для применения этих соглашений. Часть из них носит закрытый характер, что означает, что они больше не смогут применяться в отношении Республики Молдова", - заявила Чеботарь на заседании парламента.
По ее словам, даже соглашение о свободной торговле - несмотря на то что оно является открытым - рискует не применяться в полном объеме, поскольку связанные с ним соглашения, включая те, что касаются правил происхождения товаров, являются закрытыми и перестанут действовать для республики. "В этих условиях очевидно, что Республика Молдова серьезно пострадает от выхода из СНГ, поэтому мы требуем исключить эти проекты из повестки дня для проведения дополнительного анализа и детальной оценки последствий", — подчеркнула Чеботарь. Депутат отметила, что по итогам официального запроса в СНГ было установлено, что Молдавия в настоящее время является стороной 208 соглашений, из которых 104 имеют экономический характер.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.
