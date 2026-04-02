Экс-губернатор Смирнов прокомментировал срок, о котором попросило обвинение

КУРСК, 2 апр - РИА Новости. Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, обвиняемый в получении взяток, заявил в суде, что не имеет жизненного ресурса на наказание в 15 лет лишения свободы, которое запросил прокурор, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

« "И поддерживаю реплику адвоката… несоизмерима сумма штрафа и рублем… и то количество лет, которое запрошено… я думаю, у меня даже такого жизненного ресурса нет… считаю, конечно, несоизмеримо высоким запрос прокуратуры с учетом досудебного соглашения", - сказал Смирнов.

В четверг государственное обвинение запросило для Смирнова 15 лет лишения свободы и штраф в 500 миллионов рублей по делу о получении взятки в размере около 30 миллионов рублей.

По версии следствия, с июня 2022 по апрель 2023 года заместители губернатора Курской области Алексей Дедов и Смирнов при посредничестве местного жителя Дмитрия Шубина получили взятки от представителей коммерческих организаций за общее покровительство, а также за заключение муниципальных контрактов и договоров подряда, связанных с капитальным ремонтом и строительством, в том числе фортификационных сооружений.