Экс-губернатор Смирнов прокомментировал срок, о котором попросило обвинение
Экс-губернатор Смирнов прокомментировал срок, о котором попросило обвинение - РИА Новости, 02.04.2026
Экс-губернатор Смирнов прокомментировал срок, о котором попросило обвинение
Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, обвиняемый в получении взяток, заявил в суде, что не имеет жизненного ресурса на наказание в 15 лет лишения...
2026-04-02T14:25:00+03:00
2026-04-02T14:25:00+03:00
2026-04-02T14:37:00+03:00
курская область
курская область, происшествия, алексей смирнов (политик)
Курская область, Происшествия, Алексей Смирнов (политик)
Экс-губернатор Смирнов прокомментировал срок, о котором попросило обвинение
РИА Новости: Смирнов заявил об отсутствии жизненного ресурса на 15 лет в колонии
КУРСК, 2 апр - РИА Новости. Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, обвиняемый в получении взяток, заявил в суде, что не имеет жизненного ресурса на наказание в 15 лет лишения свободы, которое запросил прокурор, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"И поддерживаю реплику адвоката… несоизмерима сумма штрафа и рублем… и то количество лет, которое запрошено… я думаю, у меня даже такого жизненного ресурса нет… считаю, конечно, несоизмеримо высоким запрос прокуратуры с учетом досудебного соглашения", - сказал Смирнов.
В четверг государственное обвинение запросило для Смирнова 15 лет лишения свободы и штраф в 500 миллионов рублей по делу о получении взятки в размере около 30 миллионов рублей.
По версии следствия, с июня 2022 по апрель 2023 года заместители губернатора Курской области Алексей Дедов и Смирнов при посредничестве местного жителя Дмитрия Шубина получили взятки от представителей коммерческих организаций за общее покровительство, а также за заключение муниципальных контрактов и договоров подряда, связанных с капитальным ремонтом и строительством, в том числе фортификационных сооружений.
Со Смирновым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, что предусматривает рассмотрение уголовного дела в особом порядке.