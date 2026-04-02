Турция проходит сложный этап отношений с НАТО, пишут СМИ

АНКАРА, 2 апр — РИА Новости. Турция проходит сложный этап отношений с НАТО на фоне региональных кризисов и противоречий внутри альянса, пишет в четверг обозреватель проправительственной газеты Türkiye Юджель Коч.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил сомнение в способности НАТО оказать реальную помощь Штатам, обвинив альянс в "скверном отношении" и неэффективности в случае возникновения глобальной угрозы. В интервью газете Telegraph он заявил, что всерьез рассматривает этот шаг после отказа альянса помочь в операции против Ирана.
"Турция сталкивается с серьёзным испытанием в рамках НАТО", — отмечается в колонке.
Автор указывает, что противоречия между странами Запада усиливаются, а единая стратегия альянса размывается. "Разногласия внутри НАТО и различие национальных интересов становятся всё более очевидными", — подчёркивается в материале.
По его мнению, Анкара вынуждена балансировать между союзническими обязательствами и собственными национальными интересами. "Турция стремится проводить самостоятельную политику, несмотря на давление со стороны партнёров", — пишет аналитик.
Отмечается, что ключевыми факторами остаются конфликты на Ближнем Востоке, отношения с Россией и вопросы безопасности. "Текущая ситуация фактически превращает отношения Турции с НАТО в серьёзное стратегическое испытание", — резюмирует автор.
