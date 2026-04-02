Турция проходит сложный этап отношений с НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 02.04.2026
08:41 02.04.2026
Турция проходит сложный этап отношений с НАТО, пишут СМИ
Турция проходит сложный этап отношений с НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 02.04.2026
Турция проходит сложный этап отношений с НАТО, пишут СМИ
Турция проходит сложный этап отношений с НАТО на фоне региональных кризисов и противоречий внутри альянса, пишет в четверг обозреватель проправительственной... РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T08:41:00+03:00
2026-04-02T08:41:00+03:00
в мире
турция
сша
иран
дональд трамп
нато
politico
турция
сша
иран
в мире, турция, сша, иран, дональд трамп, нато, politico
В мире, Турция, США, Иран, Дональд Трамп, НАТО, Politico
Турция проходит сложный этап отношений с НАТО, пишут СМИ

Turkiye: отношения Турции с НАТО превращаются в стратегическое испытание

© AP Photo / Petros KaradjiasФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
© AP Photo / Petros Karadjias
Флаг Турции. Архивное фото
АНКАРА, 2 апр — РИА Новости. Турция проходит сложный этап отношений с НАТО на фоне региональных кризисов и противоречий внутри альянса, пишет в четверг обозреватель проправительственной газеты Türkiye Юджель Коч.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил сомнение в способности НАТО оказать реальную помощь Штатам, обвинив альянс в "скверном отношении" и неэффективности в случае возникновения глобальной угрозы. В интервью газете Telegraph он заявил, что всерьез рассматривает этот шаг после отказа альянса помочь в операции против Ирана.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
"Лучше без США": в ЕС набросились на Трампа после слов о выходе из НАТО
2 апреля, 00:54
"Турция сталкивается с серьёзным испытанием в рамках НАТО", — отмечается в колонке.
Автор указывает, что противоречия между странами Запада усиливаются, а единая стратегия альянса размывается. "Разногласия внутри НАТО и различие национальных интересов становятся всё более очевидными", — подчёркивается в материале.
По его мнению, Анкара вынуждена балансировать между союзническими обязательствами и собственными национальными интересами. "Турция стремится проводить самостоятельную политику, несмотря на давление со стороны партнёров", — пишет аналитик.
Отмечается, что ключевыми факторами остаются конфликты на Ближнем Востоке, отношения с Россией и вопросы безопасности. "Текущая ситуация фактически превращает отношения Турции с НАТО в серьёзное стратегическое испытание", — резюмирует автор.
В Европе считают, что НАТО парализована и уже разваливается, европейские лидеры в узком кругу обсуждают, как реагировать на угрозы президента США Дональда Трампа выйти из альянса, написало в четверг издание Politico со ссылкой на неназванных европейских чиновников.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Выбор сделан: Трамп готов воевать с Ираном вечность
2 апреля, 08:00
 
В миреТурцияСШАИранДональд ТрампНАТОPolitico
 
 
