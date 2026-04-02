Названа причина смерти актера Сергея Быстрицкого

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Причиной смерти актера и режиссера кино и дубляжа Сергея Быстрицкого стал рак, рассказала РИА Новости его семья.

"Скоропостижно ушел из-за онкологического заболевания. Поздно заметили, его уже повезли в реанимацию — и там это случилось", — сказал собеседник агентства.

Быстрицкий, подаривший свой голос американскому актеру Мэтту Деймону, умер 1 апреля в возрасте 62 лет. Церемония прощания состоится 3 апреля в закрытом формате. Время и место похорон будут известны позже.

Быстрицкий родился в 1963 году. В кино дебютировал в 16 лет, сыграв одну из главных ролей в фильме "Неоконченный урок". В 1986-м окончил актерский факультет ВГИКа . Снялся более чем в 40 фильмах и телесериалах, среди которых "Наследство", "Даниил — князь Галицкий", "Утреннее шоссе", "Из жизни Федора Кузькина", "Охота на единорога", "Карьер", "Подземелье ведьм", "Каменская. Шестерки умирают первыми", "Апостол", "Амазонки" и других. В 2006 году его дебютной режиссерской работой стал фильм "Смерть по завещанию".