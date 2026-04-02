https://ria.ru/20260402/skrining-2084806486.html
Более 170 курильщиков прошли скрининг рака легких в Московской области
Онкоскрининг рака легких прошли 175 человек в Подмосковье с марта этого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T15:56:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802025240_0:258:3040:1968_1920x0_80_0_0_2a4d46bc393041d58cbbd420e66a81e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802025240_252:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_2b36d988589fb24af27421832fc4ba01.jpg
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Рак легких, Врачи
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Онкоскрининг рака легких прошли 175 человек в Подмосковье с марта этого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В регионе в марте этого года стартовал пилотный проект по ранней диагностике рака легких. Так, мужчины и женщины старше 45 лет, имеющие стаж курения не менее 10 лет, вместо флюорографии направляются на компьютерную томографию легких.
"Курение поражает все системы организма, но в первую очередь страдают органы дыхания. Чтобы своевременно выявлять опасные патологии у курильщиков, в Подмосковье запущен пилотный проект по диагностике рака легких. Он реализован в четырех медучреждениях: в Клинской, Красногорской, Истринской и Солнечногорской больницах. С начала марта онкоскрининг рака легких прошли 175 человек, в результате подозрительные узлы были выявлены у двоих из них", — отметил заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Он подчеркнул, что оба пациента были направлены на консультацию к торакальному хирургу и взяты врачами под наблюдение.
Получить направление на исследование можно в кабинете медицинской профилактики, в центре здоровья или записавшись на диспансеризацию. Оформить запись на нее можно через региональный портал госуслуг "Здоровье", чат-бот в Мах, по телефону 122, а также самостоятельно обратиться в кабинет неотложной помощи в поликлинике.