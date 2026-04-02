Более 170 курильщиков прошли скрининг рака легких в Московской области

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Онкоскрининг рака легких прошли 175 человек в Подмосковье с марта этого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В регионе в марте этого года стартовал пилотный проект по ранней диагностике рака легких. Так, мужчины и женщины старше 45 лет, имеющие стаж курения не менее 10 лет, вместо флюорографии направляются на компьютерную томографию легких.

"Курение поражает все системы организма, но в первую очередь страдают органы дыхания. Чтобы своевременно выявлять опасные патологии у курильщиков, в Подмосковье запущен пилотный проект по диагностике рака легких. Он реализован в четырех медучреждениях: в Клинской, Красногорской, Истринской и Солнечногорской больницах. С начала марта онкоскрининг рака легких прошли 175 человек, в результате подозрительные узлы были выявлены у двоих из них", — отметил заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.

Он подчеркнул, что оба пациента были направлены на консультацию к торакальному хирургу и взяты врачами под наблюдение.