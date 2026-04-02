Теракты против Сарварова и полицейских имеют один почерк, заявил Бастрыкин

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. У терактов в Москве, в которых погибли генерал-лейтенант Фанил Сарваров и трое полицейских, был один почерк, заявил председатель СК Александр Бастрыкин.

« "Организаторы этих преступлений устанавливаются. Исходя из имеющихся данных, можно сделать вывод, что почерк совершенных злодеяний соответствует тактике украинских спецслужб, действующих в интересах высшего военного и политического руководства <...> в целях совершения преступлений на территории России по подрыву общественной безопасности", — сказал он в интервью РИА Новости.

В ночь на 24 декабря на улице Елецкой двое сотрудников ДПС увидели подозрительное лицо возле служебного автомобиля полиции. Когда они подошли ближе, чтобы его задержать, сработало взрывное устройство. Все трое погибли.

За несколько дней до этого на соседней улице при взрыве бомбы погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров