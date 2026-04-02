06:52 02.04.2026 (обновлено: 09:04 02.04.2026)
Теракты против Сарварова и полицейских имеют один почерк, заявил Бастрыкин
СК: у терактов, в которых погибли генерал Сарваров и полицейские, один почерк

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Цветы рядом с местом взрыва служебного автомобиля Госавтоинспекции на площади Савеловского вокзала
Цветы рядом с местом взрыва служебного автомобиля Госавтоинспекции на площади Савеловского вокзала. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. У терактов в Москве, в которых погибли генерал-лейтенант Фанил Сарваров и трое полицейских, был один почерк, заявил председатель СК Александр Бастрыкин.
«

"Организаторы этих преступлений устанавливаются. Исходя из имеющихся данных, можно сделать вывод, что почерк совершенных злодеяний соответствует тактике украинских спецслужб, действующих в интересах высшего военного и политического руководства <...> в целях совершения преступлений на территории России по подрыву общественной безопасности", — сказал он в интервью РИА Новости.

Сотрудники спецслужб работают на месте взрыва автомобиля Kia Sorento на парковке на улице Ясеневая в районе Орехово-Борисово
Бастрыкин назвал мощность взрывчатки, использованной для подрыва Сарварова
2 апреля, 02:20
В ночь на 24 декабря на улице Елецкой двое сотрудников ДПС увидели подозрительное лицо возле служебного автомобиля полиции. Когда они подошли ближе, чтобы его задержать, сработало взрывное устройство. Все трое погибли.
За несколько дней до этого на соседней улице при взрыве бомбы погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров.
Затем в ночь на 24 февраля прогремел взрыв на площади Савеловского вокзала. К автомобилю ДПС, дежурившему на площади, подошел мужчина, после чего сработало неизвестное взрывное устройство. Один сотрудник ДПС и сам злоумышленник погибли на месте. Еще двое полицейских получили ранения.
Сотрудники полиции Илья Климанов и Максим Горбунов, погибшие при исполнении служебных обязанностей
Путин посмертно наградил сотрудников ДПС, погибших при теракте в Москве
25 марта, 10:44
 
