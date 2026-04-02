В ОП предупредили о штрафах за мат в интернете - РИА Новости, 02.04.2026
02:31 02.04.2026
В ОП предупредили о штрафах за мат в интернете
В ОП предупредили о штрафах за мат в интернете
Россиянам за нецензурную брань в интернете может грозить штраф до 100 тысяч рублей, а при повторных нарушениях - до 300 тысяч рублей, сообщил РИА Новости член... РИА Новости, 02.04.2026
В ОП предупредили о штрафах за мат в интернете

Мужчина держит смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Россиянам за нецензурную брань в интернете может грозить штраф до 100 тысяч рублей, а при повторных нарушениях - до 300 тысяч рублей, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
"Использование нецензурной лексики в интернете, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, государственные символы, с правовой точки зрения расценивается как демонстрация неуважения к обществу. Предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от 30 000 рублей до 100 000 рублей", - рассказал Машаров.
Он добавил, что за это же правонарушение, совершенное повторно, предусмотрен административный штраф в размере от 100 до 200 тысяч рублей. Кроме того, оскорбление может повлечь уголовную ответственность, если оно направлено против представителя власти, участника судебного разбирательства или военнослужащего.
"Совершение лицом правонарушения, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение более двух раз, влечет наложение административного штрафа в размере от 200 тысяч рублей до 300 тысяч рублей. Кроме этого, лицу также может быть назначено наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток", - сказал Машаров.
По словам Машарова, публичное употребление нецензурной лексики квалифицируется как мелкое хулиганство. Эксперт уточнил, что за это предусмотрен штраф от 500 рублей до 1 тысячи рублей или административный арест до 15 суток.
Член ОП РФ обратил внимание, что законодательство не содержит точного определения нецензурной лексики.​
