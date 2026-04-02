Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Севера"

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Силы российской группировки войск "Север" за сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 170 боевиков, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Мироновка, Новая Сечь и Миропольское Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны, бригады нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Пролетарское, Избицкое, Покаляное, Веселое и Землянки Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, восемь автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, 13 складов боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18