Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 02.04.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:19 02.04.2026 (обновлено: 12:22 02.04.2026)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Севера"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 02.04.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Севера"
Силы российской группировки войск "Север" за сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 170 боевиков, сообщило в четверг министерство обороны... РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T12:19:00+03:00
2026-04-02T12:22:00+03:00
вооруженные силы украины, сумская область, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Сумская область, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Севера"

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 170 военных в зоне действий "Севера"

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Силы российской группировки войск "Север" за сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 170 боевиков, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Мироновка, Новая Сечь и Миропольское Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны, бригады нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Пролетарское, Избицкое, Покаляное, Веселое и Землянки Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, восемь автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, 13 складов боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныСумская областьХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
