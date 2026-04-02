Журналисты из Южной Азии стали участниками очной сессии SputnikPro

МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" запустила новую стажировку SputnikPro для 9 специалистов из ведущих средств массовой информации Южной Азии в своей штаб-квартире в Москве. Проект проводится в рамках программы InteRussiaФонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова. Старт мероприятию дали директор по международному сотрудничеству Василий Пушков, координатор академических программ Фонда Горчакова Ляна Дымова и заместитель руководителя департамента экспертизы и мониторинга Фонда президентских грантов Дарья Припачкина.

Англоязычная стажировка для молодых корреспондентов продлится около месяца. За это время они посетят мастер-классы и практикумы от ведущих экспертов агентства, встретятся с представителями российских компаний и аналитических центров, а также познакомятся с культурной жизнью столицы.

© Фото : Виктория Зудина Открытие стажировки для журналистов из Южной Азии

Участники поделились своими ожиданиями от программы и первыми впечатлениями о пребывании в России.

Камаль Кумар Баснет из Непальского информационного агентства поблагодарил команду Sputnik за возможность участия в данном проекте и отметил, что "первый день стажировки уже оказался очень плодотворным". "Как редактор я часто сталкиваюсь с фейковыми новостями. До недавнего времени мы боролись с ними традиционным способом: проверяли источники и консультировались с экспертами, но с развитием ИИ и новых медиа появляются новые вызовы, - рассказал он. – Всего месяц назад в нашей стране прошли выборы, и мы столкнулись с большим количеством контента, сгенерированного с помощью искусственного интеллекта, который распространялся в социальных сетях. В такие моменты на новостные агентства ложится ответственность за выявление фейковых новостей и сфабрикованных видеороликов, а также за информирование общественности точной и проверенной информацией".

Его коллега из ланкийской медиакомпании Rupavahini Асанка Раментхтха Дураялаге, также отметил дружескую атмосферу на церемонии открытия и практическую пользу первых двух мастер-классов, добавив, что "в таких странах как Шри-Ланка фейковые новости распространяются очень быстро, и как журналисту, работающему в главном государственном СМИ страны, мне крайне важно должным образом выполнять свои обязанности".

"Участие в данной программе – это очень хорошая возможность для меня, и я надеялась, что смогу приобрести ценный опыт как журналист, который стремится выйти за рамки обычных заголовков и освещения региональных новостей, но уже в первые дни стажировка превзошла все мои ожидания. Мы приняли участие в лекциях о распознавании фейковых новостей, что особенно важно в наше время, и о работе новостной ленты, важной для освещения международных событий. Отдельно хотелось бы отметить встречу с Василием Пушковым, директором по международному сотрудничеству, во время которой мы много узнали не только об агентстве, но и об истории Москвы и России. Я уверена, что к концу программы я приобрету не только новые журналистские навыки, но и смогу усилить свои личностные качества", - подвела итог журналистка Сомья Шукла информационного агентства Press Trust of India.

