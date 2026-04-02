Вице-премьер Сербии рассказал, как выздоровел благодаря поддержке Лаврова

Дачич 9 марта сделал в соцсетях первое заявление после госпитализации, отметил, что вернулся к жизни и поблагодарил всех, кто о нем заботился и поддерживал делом и молитвой за время смертельно опасной болезни.

По его словам "черный день" госпитализации указал ему на жизненные приоритеты. Он поблагодарил всех, кто был в эти дни с ним и тех, "кто не был, потому что они помогли понять, что не заслуживают моего внимания".