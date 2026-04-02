Вице-премьер Сербии рассказал, как выздоровел благодаря поддержке Лаврова - РИА Новости, 02.04.2026
21:47 02.04.2026
Вице-премьер Сербии рассказал, как выздоровел благодаря поддержке Лаврова
Вице-премьер Сербии рассказал, как выздоровел благодаря поддержке Лаврова - РИА Новости, 02.04.2026
Вице-премьер Сербии рассказал, как выздоровел благодаря поддержке Лаврова
Вице-премьер и глава МВД Сербии Ивица Дачич в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что слова дружеской поддержки российского министра... РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T21:47:00+03:00
2026-04-02T21:47:00+03:00
сербия
россия
косово
в мире, сербия, россия, косово, ивица дачич, сергей лавров, александр вучич, союз правых сил
В мире, Сербия, Россия, Косово, Ивица Дачич, Сергей Лавров, Александр Вучич, Союз Правых Сил
Вице-премьер Сербии рассказал, как выздоровел благодаря поддержке Лаврова

Вице-премьер Сербии заявил Лаврову, что его слова поддержки помогли выздороветь

Ивица Дачич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 2 апр - РИА Новости. Вице-премьер и глава МВД Сербии Ивица Дачич в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что слова дружеской поддержки российского министра помогли ему преодолеть тяжелую болезнь, сообщила пресс-служба МВД Сербии.
Дачич был принят 25 февраля в Клинику пульмонологии Клинического центра Сербии с двусторонним воспалением лёгких и подключен к аппарату ИВЛ. В минувший вторник он сообщил, что выписался из больницы, но отметил, что лечение еще не завершено и он пока сможет заниматься только стратегическими вопросами.
«
"Дачич поблагодарил министра Лаврова за письмо дружеской поддержки, когда находился в отделении интенсивной терапии Клинического центра Сербии. Он отметил, что слова поддержки и убежденность Лаврова, что в тяжелые моменты неистощимая энергия и духовные силы помогут ему преодолеть болезнь и вернуться в ряды искренних патриотов, представляют огромную помощь выздоровлению", - сообщила пресс-служба МВД.
Стороны отметили важность договоренности президентов Сербии Александра Вучича и России Владимира Путина о поставках газа из РФ. Как отмечается в сообщении, Лавров снова указал на принципиальную позицию по поддержке территориальной целостности и суверенитета Сербии по вопросу Косово.
"В завершение разговора большие друзья выразили твердую уверенность в том, что встретятся при первой возможности", - говорится в сообщении.
Дачич 9 марта сделал в соцсетях первое заявление после госпитализации, отметил, что вернулся к жизни и поблагодарил всех, кто о нем заботился и поддерживал делом и молитвой за время смертельно опасной болезни.
По его словам "черный день" госпитализации указал ему на жизненные приоритеты. Он поблагодарил всех, кто был в эти дни с ним и тех, "кто не был, потому что они помогли понять, что не заслуживают моего внимания".
МВД Сербии ранее опубликовало выдержки из письма поддержки Дачичу главы МИД РФ Сергея Лаврова, который подчеркнул, что вклад сербского министра в сотрудничество Москвы и Белграда "трудно переоценить". Слова поддержки также направили министры из Венгрии, Австрии, Северной Македонии.
Дачич возглавляет Социалистическую партию Сербии (СПС) - крупнейшего коалиционного партнера правящей Сербской прогрессивной партии президента Вучича. Политик 60-ти лет, который в разные годы был премьером, вице-премьером и главой МИД и МВД Сербии, ранее сообщал, что болеет сахарным диабетом.
В миреСербияРоссияКосовоИвица ДачичСергей ЛавровАлександр ВучичСоюз Правых Сил
 
 
