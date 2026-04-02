В Черкассах на Украине медики организовали схему уклонения от мобилизации

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Группа медиков в Черкассах на Украине организовала масштабную схему уклонения от мобилизации, за 4 тысячи долларов они оформляли документы о якобы имеющихся тяжелых заболеваниях и помогали получить статус непригодного к службе в ВСУ, заявили в СБУ.
"Служба безопасности ликвидировала в Черкассах масштабную схему уклонения от мобилизации, которую создали местные медицинские работники. За сумму от четырех тысяч долларов они предлагали военнообязанным пройти фиктивное стационарное лечение и получить медицинские заключения о "плохом здоровье", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале спецслужбы.
Отмечается, что организатором схемы был руководитель регионального отдела всеукраинской медицинской компании. Он и еще шестеро врачей и работников "скорой помощи" предлагали военнообязанным лечь в стационар на лечение. "На экстренный вызов уклониста прибывали "нужные" работники "скорой помощи", которые "на бумаге" организовывали его прием на лечение в медцентр. Затем врачи в профильных отделениях фальсифицировали анализы и результаты обследования клиентов, чтобы подготовить пакет документов о наличии тяжелых заболеваний", - утверждается в публикации.
В последующем военнообязанным оформляли статус непригодных к военной службе. Подозреваемым предъявлены обвинения в препятствовании деятельности ВСУ, подделке документов и злоупотреблении влиянием.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.