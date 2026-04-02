Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:04 02.04.2026
https://ria.ru/20260402/sbu-2084826434.html
В Черкассах на Украине медики организовали схему уклонения от мобилизации
В Черкассах на Украине медики организовали схему уклонения от мобилизации
в мире
черкассы
украина
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152170/55/1521705532_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_5364d3602082598d6b0ac5d170e59aed.jpg
https://ria.ru/20260401/mobilizatsiya-2084630194.html
https://ria.ru/20260324/ukraina-2082718319.html
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152170/55/1521705532_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_b7f490c3f9ba452675a73445bf6c2c37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© Фото : Служба безопасности УкраиныСотрудник СБУ
Сотрудник СБУ - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
© Фото : Служба безопасности Украины
Сотрудник СБУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Группа медиков в Черкассах на Украине организовала масштабную схему уклонения от мобилизации, за 4 тысячи долларов они оформляли документы о якобы имеющихся тяжелых заболеваниях и помогали получить статус непригодного к службе в ВСУ, заявили в СБУ.
"Служба безопасности ликвидировала в Черкассах масштабную схему уклонения от мобилизации, которую создали местные медицинские работники. За сумму от четырех тысяч долларов они предлагали военнообязанным пройти фиктивное стационарное лечение и получить медицинские заключения о "плохом здоровье", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале спецслужбы.
Отмечается, что организатором схемы был руководитель регионального отдела всеукраинской медицинской компании. Он и еще шестеро врачей и работников "скорой помощи" предлагали военнообязанным лечь в стационар на лечение. "На экстренный вызов уклониста прибывали "нужные" работники "скорой помощи", которые "на бумаге" организовывали его прием на лечение в медцентр. Затем врачи в профильных отделениях фальсифицировали анализы и результаты обследования клиентов, чтобы подготовить пакет документов о наличии тяжелых заболеваний", - утверждается в публикации.
В последующем военнообязанным оформляли статус непригодных к военной службе. Подозреваемым предъявлены обвинения в препятствовании деятельности ВСУ, подделке документов и злоупотреблении влиянием.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
В миреЧеркассыУкраинаВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала