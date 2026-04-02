В Черкассах на Украине медики организовали схему уклонения от мобилизации

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Группа медиков в Черкассах на Украине организовала масштабную схему уклонения от мобилизации, за 4 тысячи долларов они оформляли документы о якобы имеющихся тяжелых заболеваниях и помогали получить статус непригодного к службе в ВСУ, заявили в СБУ.

Отмечается, что организатором схемы был руководитель регионального отдела всеукраинской медицинской компании. Он и еще шестеро врачей и работников "скорой помощи" предлагали военнообязанным лечь в стационар на лечение. "На экстренный вызов уклониста прибывали "нужные" работники "скорой помощи", которые "на бумаге" организовывали его прием на лечение в медцентр. Затем врачи в профильных отделениях фальсифицировали анализы и результаты обследования клиентов, чтобы подготовить пакет документов о наличии тяжелых заболеваний", - утверждается в публикации.